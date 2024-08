L'aereo 777X prodotto dalla Boeing richiede l'arresto temporaneo delle operazioni.

Sembra che un problema persistente con un componente che collega il motore e l'ala stia causando problemi per Boeing, un importante costruttore di aeromobili con sede negli Stati Uniti. Di conseguenza, la società ha sospeso i voli di prova per il modello 777X, che ha già subito notevoli ritardi. Questo intoppo è stato causato dalla scoperta di un'anomalia nel funzionamento del componente durante un'ispezione di routine, secondo quanto dichiarato da Boeing.

Una fonte del settore, The Air Current, ha riferito in precedenza che si è verificato un danno alla connessione motore-ala su uno dei velivoli di prova 777-9. Dopo questo incidente, l'aeromobile, che aveva recentemente completato un volo di cinque ore dalle Hawaii, è stato trovato con crepe nel componente problematico. Inoltre, problemi simili sono stati rilevati su altri velivoli di prova 777-9, secondo fonti affidabili.

Boeing ha scelto di non rivelare questi dettagli, ma ha chiarito che non erano previsti voli imminenti per gli aeromobili di prova non interessati. È importante notare che questo componente difettoso viene utilizzato solo nei modelli 777-9 e l'amministrazione federale dell'aviazione (FAA) è stata informata della questione.

Nel 2013, Boeing ha presentato il 777X come successore della sua linea immensamente popolare 777. La società aveva inizialmente pianificato il lancio della variante 777-9 nel 2020, ma questo è stato subsequently posticipato al 2025. Il 777-9 serve come versione più grande del velivolo 777 di base. Contestualmente, Boeing attende l'approvazione per alcune nuove configurazioni del suo popolare jet di medie dimensioni, il 737 Max.

Date le recenti problematiche con il componente difettoso su diversi velivoli di prova 777-9, Boeing sta esaminando questi altri casi per garantire la affidabilità del componente. La società sta lavorando instancabilmente per correggere le anomalie in questi componenti per garantire la sicurezza ed efficienza dei modelli 777X.

