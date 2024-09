- Lady Gaga si fa notare per la sua eccessiva abbondanza

Al "Joker: Folie à Deux" premiere a Venezia, Lady Gaga (38) ha rubato la scena. La cantante attrice ha partecipato all'evento insieme al suo collega Joaquin Phoenix (49), al regista Todd Phillips (53), al suo partner Michael Polansky (46), sfoggiando un look strabiliante.

Il suo abbigliamento includeva una top in seta attillata e scollata e una gonna ampia e svolazzante che sottolineava i suoi movimenti. Tuttavia, il vero pezzo forte era il suo accessorio: una creazione in pizzo sontuosa che le velava gli occhi e si trasformava in corna fantastiche sulla sommità. Sicuramente qualcosa che solo Lady Gaga poteva sfoggiare.

Copricapo drammatico, rossetto audace, gioielli sfavillanti

Per mettere in risalto il copricapo, Gaga ha acconciato i suoi capelli biondi in uno chignon liscio alla base del collo. L'attenzione era inequivocabilmente sul suo rossetto audace di un profondo colore rosso. Ha anche accessoriato con pezzi statement, come orecchini di diamanti grandi, una collana di perle ornata da un grande pendente e il suo anello di fidanzamento, tutti che scintillavano sotto i riflettori.

Gaga si tuffa nel ruolo di Harley Quinn nel sequel del 2019 di Joker. Poiché il personaggio è stato interpretato da diverse attrici prima di lei, ha espresso la sua interpretazione unica del personaggio a "Access Hollywood" sul tappeto rosso, dicendo: "La mia Harley è mia e rimane autentica per questo film e questi personaggi". Il film in uscita, concepito come un musical, è un'esperienza da non perdere sul grande schermo, secondo Gaga.

Durante il festival del cinema a Venezia, le discussioni sui festival del cinema più recenti spesso ruotano intorno alle scelte di moda delle star, e l'elegante abbigliamento di Lady Gaga alla premiere di "Joker: Folie à Deux" ha sicuramente aggiunto al clamore. L'evento ha anche evidenziato il suo impegno nel fornire un'interpretazione distintiva di Harley Quinn nel sequel atteso.

Leggi anche: