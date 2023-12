Lady Gaga nel cast del nuovo film di Ridley Scott sull'omicidio di Gucci, secondo quanto riportato

Secondo Deadline, la hitmaker di "Born This Way" - vero nome Stefani Germanotta - si sta preparando a collaborare con il regista veterano Ridley Scott per il suo prossimo progetto.

Scott, che ha diretto successi al botteghino come "Alien", "Blade Runner" e "Il Gladiatore", è pronto a portare sul grande schermo l'assassinio di Maurizio Gucci, l'ex capo della casa di moda Gucci.

La CNN ha contattato i rappresentanti di Gaga per un commento.

La sceneggiatura del film è basata sul libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" di Sara Gay Forden. Maurizio Gucci, nipote del fondatore dell'azienda Guccio Gucci, era a capo della casa di moda italiana prima di essere ucciso sui gradini del suo ufficio nel 1995.

Gaga, che è italo-americana, interpreterà l'ex moglie di Gucci, Patrizia Reggiani, condannata per aver orchestrato il suo assassinio. La socialite italiana, che ha avuto due figli dal boss della moda, ha scontato 18 anni prima di essere rilasciata nel 2016.

L'intrattenitrice 33enne ha ottenuto il plauso della critica da quando è salita sul grande schermo. La star nata a New York ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel film d'azione e sfruttamento americano del 2013, "Machete Kills".

Nel 2015 Gaga ha dato prova della sua abilità di attrice nella quinta stagione della serie antologica di successo di Ryan Murphy "American Horror Story: Hotel". La sua interpretazione stellare di una contessa cattiva le è valsa il premio come miglior attrice in una miniserie o film televisivo.

Una delle artiste più vendute della storia della musica, il 2019 è stato forse l'anno di maggior successo della carriera di Gaga grazie alla sua interpretazione al fianco di Bradley Cooper in "A Star Is Born". A febbraio, in occasione della 91esima edizione degli Academy Awards, ha vinto l'Oscar per la migliore canzone originale per aver scritto il brano "Shallow".

"Se siete a casa e siete seduti sul vostro divano e state guardando questo momento, tutto quello che devo dire è che questo è un duro lavoro", ha detto durante il suo discorso di accettazione. "Ho lavorato duramente per molto tempo e non si tratta di vincere, ma di non arrendersi. Se hai un sogno, combatti per realizzarlo".

Scott ha diretto di recente il thriller poliziesco "Tutti i soldi del mondo", interpretato da Christopher Plummer, Michelle Williams e Mark Wahlberg. Il film ritraeva il rapimento del nipote di J. Paul Getty avvenuto nel 1973.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com