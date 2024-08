Lady Gaga ha ripreso la compagnia del suo compagno canino.

Da oltre tre anni sono passati da quell'evento mozzafiato in cui i francesi di Lady Gaga sono stati rapiti. Per fortuna, quei cuccioli sono stati restituiti a lei e ora ha aggiunto un altro amico a quattro zampe alla sua famiglia.

Di recente, Lady Gaga ha pubblicato un video su TikTok in cui si vede lei che coccola un piccolo French Bulldog grigio-bianco-marrone, ballando a ritmo del suo nuovo duetto con Bruno Mars, "Muori con un Sorriso".

Non ha ancora rivelato il nome del nuovo arrivato. Ha scelto di intitolare il video con un semplice fiocco di neve. Nel video, Gaga sfoggia il suo stile caratteristico con i capelli neri come l'inchiostro, il rossetto brillante rosso, l'ombretto azzurro ghiaccio e l'eyeliner scuro.

Alcuni fan hanno scherzosamente suggerito il nome "Lady Mars", mentre altri hanno proposto nomi più tradizionali come "Bruno". Dylan Mulvaney, un influencer, ha anche espresso la sua eccitazione per incontrare il nuovo membro della famiglia. Gaga ha risposto orgogliosamente chiamando il suo nuovo animale domestico "la nostra nuova regina".

La famiglia di French Bulldog di Lady Gaga include già un veterano, un nero di dieci anni chiamato Asia, nonché Koji, nato nel 2015, e Gustav, nato nel 2016.

In un evento orribile del 2021, Koji e Gustav sono stati rubati mentre il dog walker di Lady Gaga stava facendo una passeggiata a Roma, dove stava girando un film. Questi cani sono stati finalmente recuperati dopo essere stati in captivity per alcuni giorni. Il principale colpevole è stato condannato a quattro anni di prigione nel 2022. In seguito è stato scoperto che il presunto buon samaritano che aveva affermato di aver trovato i cani era in realtà coinvolto nel furto, sperando di ottenere una ricompensa da Lady Gaga.

L'intrattenimento offerto da Lady Gaga su TikTok include recentemente un video in cui si vede lei che coccola il suo nuovo French Bulldog, aggiungendo ancora di più all'intrattenimento offerto dalla sua amata famiglia canina. Nella discussione sui possibili nomi per il nuovo French Bulldog, i fan suggeriscono 'Lady Mars' e opzioni tradizionali, mentre Gaga orgogliosamente si riferisce al suo animale domestico come la "nuova regina dell'intrattenimento".

Leggi anche: