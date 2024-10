Lady Gaga ha dovuto abbandonare la sua tipica sicurezza teatrale durante il suo ruolo di Harley Quinn nel prossimo sequel di "Joker", ha rivelato.

Durante un'intervista a CNN, Gaga ha rivelato i significativi cambiamenti che ha dovuto apportare al suo stile di performance per il film, che funge da musical in scala ridotta e da storia d'amore cupa tra il Joker, interpretato da Joaquin Phoenix come Arthur Fleck, e il suo personaggio.

"Ho cercato di eliminare completamente il teatro, la sicurezza e tutti i comportamenti naturali sul palco che mostro come Gaga", ha spiegato Gaga, il cui vero nome è Stefani Germanotta.

La vincitrice di 13 Grammy Awards e dell'Oscar per la canzone originale "Shallow" di "A Star is Born" (2018) ha addirittura smesso di usare alcune tecniche vocali per il suo ultimo ruolo.

"Ho cercato di respirare in modo improprio", ha ammesso, rivelando anche di aver "tentato di evitare qualsiasi posizionamento vocale nella gola come farei sul palco".

Di conseguenza, il suo personaggio sviluppa uno stile di canto sommesso e ansimante che si adatta a quello di Phoenix nei loro duetti. Inoltre, si synchronize in altri aspetti, sentendosi a proprio agio con la violenza e l'incendio accanto al Joker spesso omicida di Phoenix, come mostrato nel film.

"Folie a Deux" è il sequel del 2019 "Joker", che ha visto Phoenix aggiudicarsi l'Oscar per il miglior attore protagonista. Il film ha incassato oltre 1 miliardo di dollari a livello globale, contribuendo alla creazione di questo sequel apparentemente inconsueto.

"Joker: Folie a Deux" uscirà al cinema venerdì. È prodotto da Warner Bros. Pictures, proprio come CNN, che fa parte di Warner Bros. Discovery.

