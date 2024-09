Lady Gaga chiarisce la sua scelta di non contestare le voci che suggeriscono che si identifica come un maschio.

Durante un episodio di "What's Next? The Future con Bill Gates" di Netflix, Lady Gaga ha affrontato i pettegolezzi sulla sua identità di genere che sono circolati mentre saliva la scala del successo.

"Ho girato il mondo," ha detto Gaga a Gates. "Ho fatto concerti e promosso la mia musica, e in ogni intervista in cui mi sono seduta, c'era questa strana roba su internet - 'Ci sono voci che sei un uomo. Cosa ne pensi?'"

Nel 2011, durante un'intervista con Anderson Cooper di CNN a "60 Minutes", Gaga aveva una risposta rilassata a tali domande.

"C'era anche quella voce che avevi un lato maschile," ha detto Cooper.

"Forse ce l'ho," ha risposto Gaga. "E allora? Non sarebbe così male, no?"

Gates ha continuato: "La maggior parte degli artisti probabilmente avrebbe pubblicato un comunicato stampa per smentire quelle voci. Ma tu ci trovi umorismo".

Gaga ha risposto con umorismo: "Perché mai dovrei perdere tempo a scrivere un comunicato stampa sul fatto che ho o non ho un particolare? Ai miei fan non importa e non importa neanche a me".

Gaga ha spiegato ulteriormente il suo motivo per non aver affrontato quelle voci durante la sua conversazione con Gates.

"Il motivo per cui non ho affrontato la questione è che non mi sentivo una vittima con quella bugia e ho pensato: E se un bambino venisse accusato di qualcosa del genere? Potrebbero pensare che una figura famosa come me si sentirebbe imbarazzata. Sono stata in situazioni in cui smentire una voce non era vantaggioso per gli altri".

La leggendaria performer è ora abituata alla frequente "disinformazione" che la circonda.

"Le bugie su di me sono state stampate infinite volte," ha detto Gaga. "Sono un'artista. Penso che sia piuttosto divertente".

Nonostante la costante disinformazione su di lei, Lady Gaga continua a trovare divertimento in essa. Il suo approccio unico nel gestire i pettegolezzi sulla sua identità di genere è stato uno spettacolo divertente per i suoi fan.

