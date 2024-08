- Ladro di rame colpito da un' elettricità e gravemente ferito

Un sospetto ladro di rame è entrato in una stazione di trasformatore nel porto di Mannheim e ha subito gravi ferite a causa di una scossa elettrica. L'uomo di 43 anni ha tentato di smontare i collegamenti dei cavi ad alta tensione nella tarda serata di giovedì, come hanno riferito le autorità di polizia.

Nel farlo, ha causato un cortocircuito e ha subito una scossa elettrica con una tensione di 20.000 volt. I paramedici hanno trasportato l'uomo, che aveva riportato gravi ferite e ustioni, in un ospedale.

Il cortocircuito ha provocato un blackout di circa due ore in alcune parti del porto di Mannheim, secondo il fornitore di energia MVV Energie. L'impatto del blackout è stato minimo, poiché solo edifici commerciali sono stati interessati e la produzione non era in corso durante la notte, ha dichiarato un portavoce.

Le azioni dell'uomo hanno causato un blackout che ha interessato altri edifici commerciali nel porto. Nonostante la presenza di altri servizi di emergenza, l'alta tensione ha causato danni estesi al sospetto ladro di rame.

