- Ladri rubano gioielli <unk> almeno 30.000 euro in danni

In due cimiteri del distretto di Rhein-Neckar, i ladri hanno rubato ornamenti funerari, causando danni stimati in 30.000 euro in un caso. A Oftersheim, tra le altre cose, sono state prese ciotole di rame, lanterne e statue, come riferito dalla polizia. Il furto è avvenuto verosimilmente tra martedì e mercoledì.

Tra mercoledì e giovedì, ignoti autori del fatto hanno colpito a Plankstadt. Qui, un capanno è stato forzato e diversi ornamenti metallici sono stati rubati da circa 35 tombe. L'ammontare dei danni a Plankstadt non è ancora noto. Non è chiaro se i due incidenti siano collegati.

