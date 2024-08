- Ladri coinvolti nel furto al Green Vault resistono ai tentativi di arresto

Due persone legate al furto di gemme preziose dalla Sala Verde Storica non hanno ancora scontato le loro pene. Il 28enne e il 31enne non si sono presentati per scontare la loro pena come richiesto dall'Ufficio del Procuratore Pubblico di Dresda, come annunciato dal loro portavoce il lunedì. Invece, hanno entrambi richiesto un rinvio temporaneo, entrambi respinti. Il più giovane dei due, appartenente alla clan di Berlino Remmo, ha il suo avvocato che fa appello per una decisione della corte, ancora in attesa di decisione. L'esito riguardo all'appello dell'altro individuo è incerto - se non farà appello, "deve consegnarsi per scontare la pena". Questo diventerà chiaro solo quando l'Ufficio del Procuratore Pubblico di Dresda riceverà la notifica del suo ingresso in una struttura detentiva aperta.

Il 20 maggio 2023, questi due uomini, insieme a un parente, anch'egli riconosciuto colpevole come complice della clan di Berlino Remmo, sono stati liberati temporaneamente mentre completavano le loro pene. Dovevano consegnarsi entro il 19 agosto, per essere collocati in una struttura detentiva aperta in base al Piano Carcerario di Berlino. Il 28enne e il 31enne sono stati condannati a cinque anni e dieci mesi e sei anni e due mesi di carcere, rispettivamente, con 911 giorni di detenzione preventiva dedotti.

I ladri di gioielli storici colpiscono ancora

Il furto audace al museo della Sassonia il 25 novembre 2019 è stato uno dei colpi d'arte più emozionanti della Germania. I colpevoli sono riusciti a fuggire con 21 pezzi pregiati di gioielli di diamanti e zaffiri, causando danni per oltre un milione di euro. Hanno addirittura dato fuoco a una delle loro auto della fuga nel garage sotterraneo di un edificio residenziale.

Nel maggio 2023, il Tribunale Regionale di Dresda ha emesso numerose condanne a lungo termine per cinque giovani uomini di una nota clan di origine araba di Berlino in relazione al furto. Questa decisione è ora confermata. Quattro di loro hanno avuto i loro mandati di arresto sospesi sotto certe condizioni come parte di un accordo che includeva il ritorno della maggior parte dei beni rubati. Tuttavia, poiché uno di loro aveva ancora un'altra pena da scontare, solo tre sono stati liberati temporaneamente. L'individuo che non ha collaborato ha dovuto rimanere incarcerato. Il sesto imputato, un cugino dei co-imputati, è stato assolto.

** despite the multiple prison sentences handed out for their involvement in the historic jewelry heist at a museum, some individuals associated with the case have yet to serve their time in full. Visitors to museums should remain vigilant, as such incidents serve as a reminder of the ongoing threat to cultural artifacts.**

