- Ladies Hamburg Open: Noha Akugue è eliminata

Per la tennista Noma Noha Akugue, il sogno di una rivincita nella finale del torneo WTA sul suolo di casa al Hamburg Rothenbaum è svanito. Nella fase a 16 della ECE Ladies Hamburg Open, la finalista dell'anno scorso ha perso contro la serba Olga Danilovic 6:3, 2:6, 6:7 (6:8) e si è eliminata.

Nella successiva partita tra le sue due compagne del Club an der Alster, Eva Lys ha prevalso sul Centre Court con 6:2, 3:6, 6:2 contro Ella Seidel e affronterà ora Anna Bondar dall'Ungheria nei quarti di finale giovedì. In precedenza, martedì, Tamara Korpatsch aveva già conquistato il suo posto nei quarti di finale. Affronterà la rumena Elena-Gabriela Ruse.

Per Noha Akugue, è stata una sconfitta amara. La 20enne era in vantaggio 5:3 nel terzo set ma non è riuscita a sfruttare il vantaggio, così come non è riuscita a convertire un vantaggio di 3:0 nel tiebreak. Dopo 2 ore e 31 minuti, Danilovic ha convertito il suo secondo punto match.

Nel quarto giorno del torneo, la testa di serie egiziana Mayar Sherif e la campionessa in carica olandese Arantxa Rus hanno sconfitto rapidamente le loro avversarie. Sherif ha sconfitto la ucraina qualificata Anastassija Soboljewa 6:1, 6:3, mentre Rus ha sconfitto la croata Lea Boskovic 6:1, 6:1.

Nonostante la sconfitta di Noma Noha Akugue nell'Open di Hamburg, la sua compagna di club Tamara Korpatsch continua a primeggiare. Korpatsch, testa di serie più alta di Akugue, ha raggiunto i quarti di finale del torneo.

