L'addio è segnalato da Jan Hofer attraverso i suoi gesti.

Jan Hofer, la fortuna ha baciato RTL. Dopo decenni alla "Tagesschau", il 74enne continua a condurre il programma in prima serata "RTL Direkt" con il suo stile competente. Ora, il veterano della cronaca si congeda dal suo pubblico. Vari politici di spicco hanno espresso il loro rammarico per la sua partenza.

Per decenni, Hofer ha plasmandato le notizie televisive in Germania e ora si ritira. Milioni lo riconoscono anche per la sua lunga permanenza come conduttore della ARD-"Tagesschau". In mezzo a una diretta di RTL, la sua collega Pinar Atalay è entrata in studio con un mazzo di fiori e ha detto: "Sei un assoluto 'Signor News'". Lui ha risposto: "Non posso farci nulla, sono sempre stato qui. Sono stato nei salotti di casa degli italiani per decenni".

Hofer apparirà sicuramente occasionalmente in futuro. Ha detto: "Sto bene. Non scompaio. Potrei fare un'apparizione qui e là - ma non su 'RTL Direkt'".

Guarda da vicino e questo è già il secondo addio di Hofer. Quando ha tolto la cravatta alla fine del 2020 nella ARD-"Tagesschau" dopo più di 30 anni davanti alla telecamera, molti hanno pensato che il giornalista stesse mettendo fine alla sua carriera. Ma Hofer non aveva intenzione di farlo. Presto è passato alla rete televisiva privata RTL e ha condotto il programma serale "RTL Direkt" per tre anni. È stata una fortuna per la stazione di Colonia. Hofer - l'uomo che era diventato sinonimo dell'audience della "Tagesschau" di oltre un milione per decenni. Serio, chiaro e apparentemente parte dei salotti degli italiani.

La cosa è stata evidente nei ringraziamenti dei politici che sono stati trasmessi nel notiziario di RTL. Il leader della CDU Friedrich Merz ha detto che Hofer sarebbe rimasto nei suoi ricordi e che era parte del suo risveglio politico. Il leader dell'SPD Lars Klingbeil ha detto: "Per me, rimarrai sempre un volto del giornalismo tedesco, delle notizie tedesche. E sono cresciuto praticamente con te".

Hofer ha ringraziato il pubblico alla fine. "Lo spettacolo migliore non funziona senza il sostegno del pubblico". Ha detto arrivederci alla telecamera. A giugno, Hofer aveva detto che il motivo del suo ritiro era: "Adesso vorrei anche vedere mio figlio crescere. Ha solo otto anni e vorrebbe giocare a calcio con suo padre più spesso".

Hofer non è solo una figura nelle notizie. Oltre al suo aspetto serio nei formati di notizie, il giornalista di Büdrich nella Renania Settentrionale-Vestfalia si è anche fatto un nome come concorrente del programma di ballo di RTL "Let's Dance" e come giudice del revival show ARD "Dalli Dalli" ("Quello è il top!"). E ha anche guadagnato una reputazione come celebrità dei social media. Il 74enne, che afferma di essere in ottima forma, ha anche dimostrato la possibilità di lavorare oltre l'età pensionabile. "Tutti dovrebbero poter lavorare quanto vogliono. Io, per esempio, faccio molto sport. Ho un personal trainer. Perché non dovrei lavorare? Dovrei mettere

Leggi anche: