- L'addio è espresso da Katie Holmes.

Katie Holmes (46) ha parlato su Instagram della scomparsa del suo collega Obi Ndefo (1972-2024), scomparso a 51 anni il 31 agosto. Holmes ha condiviso una foto, inizialmente pubblicata dalla sua collega Mary-Margaret Humes (70). "Lavorare con lui è stato fantastico e era una persona così premurosa", ha scritto. Ha espresso le sue condoglianze alla sua famiglia e si è firmata con un emoji del cuore.

Holmes ha acquisito popolarità come Joey Potter in "Dawson's Creek" alla fine degli anni '90. Ndefo, noto anche per i suoi ruoli in "Star Trek: Deep Space Nine" (1993) e "Stargate SG-1" (1997), ha interpretato suo fratello sullo schermo nella serie.

Ulteriori manifestazioni di cordoglio da parte delle star di "Dawson's Creek"

In precedenza, Humes, che aveva lavorato con entrambi gli attori in "Dawson's Creek", ha reso omaggio a Ndefo con un lungo post su Instagram. L'ha descritto come "un faro di luce" e "un amico caro". Ha anche ammirato la sua forza durante le difficoltà della vita.

La sorella di Ndefo ha annunciato la sua morte improvvisa tramite un post su Facebook. La causa della sua morte, come attore veterano e istruttore di yoga, non è stata resa nota. Nel agosto 2019, Ndefo ha subito un grave colpo quando, dopo aver visitato un supermercato, è stato investito da un SUV nel parcheggio, perdendo entrambe le gambe. Tuttavia, nonostante questo ostacolo, Ndefo ha mantenuto un atteggiamento positivo e ha continuato a essere risoluto.

Katie Holmes ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Obi Ndefo, riconoscendo che i numerosi "decessi" nell'industria dello spettacolo possono essere difficili. Dopo la sua morte, molti artisti che hanno lavorato con Ndefo in "Dawson's Creek" hanno condiviso tributi commoventi, evidenziando la sua natura gentile e resilient

Leggi anche: