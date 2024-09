- L'addio ad Adele è segnato da un'effusione di emozioni e da una pirotecnia stravagante.

Che cos'è successo e Arrivederci: la sensazione musicale Adele ha detto addio a Monaco - dopo dieci esibizioni in un mese. "Salute a te, Monaco", ha urlato la 36enne la sera di sabato, scatenando applausi fragorosi da parte dei 70.000 fan che hanno assistito al suo spettacolo nell'arena temporanea allestita per la sua serie di concerti. E non era affatto immeritato, poiché Adele ha offerto uno spettacolo elettrizzante con brani accattivanti, intrattenimento vivace e un turbine di emozioni. "Questo è semplicemente incantato, ho i brividi", ha elogiato il suo pubblico.

I fan da tutto il mondo si sono recati a Monaco per assistere ad Adele dal vivo. Un totale di 730.000 biglietti sono stati acquistati per tutti e dieci gli spettacoli, ma non a basso costo. Per i loro sudati guadagni, gli spettatori si sono accomodati in uno spazio per concerti enorme, progettato secondo i gusti di Adele e decorato in nero e bianco, in linea con il suo stile distintivo.

La star del spettacolo era uno schermo da record, di 4.159 metri quadrati, che mostrava sia Adele che i video musicali di ogni suo brano. L'area circostante, chiamata 'Universo di Adele', includeva punti di ristoro e una zona karaoke, situati nella zona fieristica di Monaco.

Adesso, Adele si sta preparando per la sua vita quotidiana. In poche ore, partirà, ha rivelato alla folla. Inoltre, ha condiviso i suoi programmi per il giorno successivo: "Porto mio figlio a scuola".

La prossima serie di concerti negli Stati Uniti è prevista per la fine di ottobre a Las Vegas. Dopo di che, Adele ha annunciato che si prenderà una lunga pausa. Vuole godersi la vita che ha creato, ha dichiarato la cantante, famosa per non essere una grande fan dei tour e l'ultima volta che si è esibita in Europa è stato nel 2016.

L'entusiasmo dei fan per la musica è continuato a crescere mentre assistevano ai concerti di Adele, riempiendo l'arena temporanea con le loro voci che cantavano insieme i suoi successi. Dopo il suo trionfo a Monaco, Adele ha confessato di amare il ritorno alla sua vita normale, che include portare il suo figlio a scuola e ascoltare musica a casa.

