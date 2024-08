- L'ADAC sta testando l'HVO per il diesel a grasso fritto.

Lo scetticismo era anche grande quando fu introdotto la benzina E10 - molte persone ancora non fanno il pieno con il carburante solitamente più economico, anche se il produttore del loro veicolo potrebbe aver dato il via libera anni fa. La reazione al nuovo diesel HVO100 è simile. L'acronimo sta per "Oli Vegetali Idrotrattati", che tradotto significa "oli vegetali idrogenati". Il club automobilistico "Mobile in Germania" descrive il carburante come segue: "HVO100 è un diesel a basse emissioni di carbonio, non fossile, prodotto da rifiuti e residui biologici".

Ma a parte le promesse, contano i fatti concreti. Come si comporta il motore con questo nuovo diesel? Qual è il consumo? E ciò che esce dall'impianto di scarico è veramente più ecologico? L'ADAC fornisce le risposte a queste domande con un test.

HVO100 è veramente più pulito?

L'HVO100, un cosiddetto diesel paraffinic, è stato disponibile in alcune stazioni di servizio tedesche dal tardo maggio. Le compagnie del carburante affermano che le "emissioni di CO2 finanziarie" possono essere ridotte fino al 90% con l'HVO100. Per un test, l'ADAC ha messo in laboratorio diversi veicoli. Una BMW 520d Touring, una Mercedes E 220 d T-model, una Škoda Superb Combi 2.0 TDI e una VW Caddy 2.0 TDI - ciascuno in una configurazione di nuova auto corrente. Le approvazioni per l'HVO100 del rispettivo produttore erano disponibili per i modelli menzionati - perché solo allora si dovrebbe considerare il nuovo carburante.**

Il test doveva quindi mostrare le differenze nelle emissioni di inquinanti, come cambia il comportamento del motore e quale influenza ha l'HVO100 sul consumo.**

Il club scrive riguardo agli inquinanti: "Nelle auto più vecchie, le emissioni di inquinanti tendono a diminuire con l'HVO100. Nei veicoli diesel attuali, che hanno un trattamento dei gas di scarico elaborato, le emissioni di inquinanti sono già così basse che lo stato di funzionamento dei catalizzatori fa la differenza (piccola) piuttosto che il carburante utilizzato".**

Tuttavia, è stato possibile determinare una riduzione delle emissioni di due a cinque percento con l'HVO100 in generale. Tuttavia, c'è un inconveniente: il consumo aggiuntivo era altrettanto alto, che potrebbe essere percettibile nei veicoli a lunga distanza. Rispetto al diesel minerale, era dell'1-5%. L'ADAC lo spiega con la bassa densità dell'HVO100. Almeno: non ci sono state differenze nel comportamento del motore nei veicoli più recenti, e i veicoli più vecchi hanno mostrato miglioramenti marginali nella fluidità e nella risposta, si dice.**

L'ADAC vede la necessità di un aggiornamento

La conclusione dell'ADAC non è sorprendente: "Se l'approvazione per un modello è disponibile, il carburante può essere fatto senza esitazione. Anche i modelli più vecchi potrebbero essere operati con HVO senza svantaggio emissivo con l'approvazione del produttore corrispondente".**

Ma c'è un problema: secondo l'ADAC, "alcuni produttori sono ancora molto cauti nell'approvare i loro modelli diesel per i carburanti paraffinic come l'HVO", anche se tecnicamente non è un problema far funzionare un gran numero di motori attuali e più vecchi con esso. Una lista di approvazione è fornita, ad esempio, dal "Fondo tedesco per l'automobile" - l'HVO100 viene chiamato XTL in questa tabella, che è un termine collettivo per i carburanti sintetici.

