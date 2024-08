- L'ADAC ritiene "eccellente" un solo modello: questi rappresentano i veicoli elettrici di primo livello, secondo le loro valutazioni.

L'ADAC (Automobilclub Deutschland) esegue valutazioni delle auto tutto l'anno. Queste valutazioni vengono pubblicate regolarmente, suddivise per tipo di veicolo, fornendo un breve riassunto dei modelli che i tester considerano eccezionali nelle loro rispettive classi secondo i loro standard. Dopo la valutazione, i veicoli ricevono tre valutazioni per la classificazione: un punteggio complessivo e valutazioni individuali per costo e rapporto prezzo-prestazioni.

Durante queste valutazioni, i veicoli vengono sottoposti a test rigorosi, con i tester che esaminano fattori come le prestazioni di guida, i dispositivi di sicurezza, la praticità quotidiana, la capacità di carico e altro ancora. Per i veicoli elettrici, fattori come l'autonomia e la velocità di ricarica sono considerazioni critiche. I risultati delle ultime valutazioni dei veicoli elettrici sono stati aggiornati alla fine di agosto.

In maggio, un evento ha suscitato qualche eccitazione - per la prima volta, un'auto ha ricevuto una valutazione complessiva "eccellente". La VW ID.7 Pro ha ottenuto un 1.5 grazie alle sue impressionanti prestazioni, caratteristiche di sicurezza e impatto ambientale eccezionale.

Tuttavia, anche altre marche brillano. Nella classe più piccola, la Fiat 500e La Prima con batteria da 42 kWh detiene attualmente il primo posto. Il veicolo ha ottenuto un 2.4 grazie alla sua guida fluida, maneggevolezza sicura e eccezionali proprietà ecologiche. La capacità di carico e lo spazio di carico del veicolo sono stati considerati nella sua valutazione.

Nella classe compatta, la Hyundai Kona Electric con batteria da 65.4 kWh e pacchetto Prime guida la classifica. Questo veicolo ha ricevuto un perfetto 2, mostrando debolezze principalmente nei materiali interni e nel costo - attualmente prezzo a 45.340 euro.

Nella classe media inferiore, Volvo guida con la XC40 Recharge Pure Electric Single Motor Extended Range Ultimate. Il veicolo ha ottenuto un 1.7 per la sua attrezzatura completa, alta sicurezza, prestazioni sufficienti e solida esperienza di guida.

Nella classe di lusso, Porsche e Mercedes condividono il primo posto con la Taycan Performance Plus e l'EQS 450+, rispettivamente, entrambe con un punteggio di 1.6. I prezzi proibitivi potrebbero aver influito sul punteggio massimo - entrambi i veicoli partono da oltre 100.000 euro.

Per quanto riguarda i produttori orientali, l'ADAC menziona "sebbene nessun modello abbia raggiunto la vetta, i veicoli elettrici delle fabbriche cinesi ora ricevono valutazioni più che lodevoli nelle valutazioni ADAC. Ad esempio, Nio con i suoi modelli tecnologicamente avanzati ET5, ET7, EL6 e EL7, nonché Xpeng e il suo G9".

L'ADAC prevede "che la rivalità per le posizioni di vertice e la quota di mercato si intensificherà ulteriormente". Ciò potrebbe anche avere implicazioni per Tesla. Attualmente, il Tesla Model 3 si trova a metà classifica con un punteggio di 2.0, mentre il Model Y non è molto indietro. I modelli di lusso Tesla S e X, tuttavia, non figurano nella classifica. Se Tesla non introduce qualcosa di innovativo presto, la concorrenza lancerà nuovi modelli, gradualmente sfidando i popolari veicoli del gruppo Musk.

