- L'ADAC prevede congestione per i turisti in ritorno dalle vacanze

Il ADAC si attende ingorghi per i vacanzieri che tornano a casa questo weekend. A causa della festività regionale di Maria Himmelfahrt del giovedì, alcuni vacanzieri in auto della Baviera potrebbero già partire il mercoledì pomeriggio. Nel giorno della festività e anche il venerdì, potrebbe essere più tranquillo del solito sulle strade dello Stato Libero, ha annunciato il ADAC. Il club del traffico si attende quindi di nuovo strade congestionate per il weekend. Il motivo è la fine delle vacanze in diversi altri stati federali.

Nel complesso, il traffico sulle strade diminuirà gradualmente. In Baviera e Baden-Württemberg, ci sarà di nuovo traffico intenso a settembre - con il traffico di ritorno in questi due stati, ha detto un portavoce del ADAC Nordbayern.

Il rischio di ingorghi rimane nei paesi confinanti: In particolare, si attendono bottlenecks sulle strade a lunga percorrenza per la costa italiana, francese e croata, sowie auf den Passstraßen der Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner-, Phyrn-, Karawanken- und Gotthard-Route. Potrebbe anche essere trafficato sulle strade a lunga percorrenza per la Scandinavia, la Polonia e i Paesi Bassi in entrambe le direzioni.

Gli automobilisti dovrebbero aspettarsi particolarmente controlli ai confini all'ingresso dall'Austria, ma anche ai confini con la Polonia, la Repubblica Ceca, la Svizzera e la Francia.

Il ADAC consiglia, se possibile, di viaggiare durante la settimana. È importante prepararsi bene, controllare il percorso prima di partire e decidere in base alla situazione se un itinerario alternativo per evitare gli ingorghi sia sensato, ha detto il portavoce del ADAC Nordbayern.

