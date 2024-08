L'ADAC prevede che gli ingorghi si riprenderanno questo fine settimana

L'ADAC avverte per il weekend di ingorghi e ritardi a causa della fine delle vacanze in diversi Stati federali. Molti vacanzieri sono attesi per tornare a casa sabato e domenica, come ha annunciato il club automobilistico. Tra questi ci sono viaggiatori provenienti dalla Renania Settentrionale-Vestfalia, dall'Assia, dalla Renania-Palatinato, dal Saarland e dal sud dei Paesi Bassi, dove le vacanze stanno per terminare.

Sono previsti minori movimenti verso le regioni turistiche rispetto ai weekend precedenti. Verso il mare o le montagne, sono ancora in viaggio principalmente gli automobilisti della Baviera e del Baden-Württemberg, dove inizia la quarta settimana di vacanza. A causa della festività regionale di Maria Himmelfahrt del giovedì, molti vacanzieri in auto della Baviera potrebbero iniziare il weekend nel tardo pomeriggio del mercoledì.

L'ADAC si aspetta i maggiori ingorghi sulle autostrade tedesche nei tratti più lunghi in costruzione o dove il numero di corsie è ridotto. Nei Paesi confinanti, si prevedono ingorghi sulle strade del Tauern, Fernpass, Inntal, Brenner, Pyhrn, Karawanken e Gotthard, nonché sulle strade per la costa italiana, francese e croata. Tuttavia, ritardi possono verificarsi anche sulle strade per e dalla Scandinavia, dalla Polonia e dai Paesi Bassi.

Inoltre, l'ADAC segnala che potrebbero esserci controlli al confine austriaco, che possono anche causare ritardi. Analogamente, sono in corso controlli aumentati ai confini con la Polonia, la Repubblica Ceca, la Svizzera e la Francia, secondo il club automobilistico.

