- L'ADAC considera "eccezionale" un solo modello: ecco i veicoli elettrici di prim'ordine che raccomandano.

Il Club Automobilistico della Germania, noto anche come ADAC, effettua valutazioni dei veicoli durante tutto l'anno. Questa organizzazione pubblica regolarmente i risultati, suddivisi per categoria di veicolo, offrendo uno scorcio conciso dei modelli considerati i migliori nella loro categoria secondo i criteri stabiliti. Dopo l'approvazione dei test, i veicoli ricevono tre punteggi di classificazione: risultato complessivo e punteggi individuali per costo ed efficienza costi.

I veicoli vengono sottoposti a ispezioni approfondite per prestazioni di guida, caratteristiche di sicurezza, praticità, capacità di carico e numerose altre specifiche. Per i veicoli elettrici, fattori come l'autonomia e la velocità di ricarica assumono un'importanza considerevole. Il club pubblica costantemente i risultati, con l'ultimo aggiornamento del tavolo dei dati dei veicoli elettrici che avviene alla fine di agosto.

Un evento significativo si è verificato a maggio - per la prima volta, un veicolo ha ottenuto un punteggio complessivo eccezionale di "eccellente". La Volkswagen ID.7 Pro ha ricevuto un 1.5 dai tester.

I migliori veicoli elettrici nelle loro categorie

although Sebbene altri produttori si distinguano, nella categoria delle city car, la Fiat 500e La Prima, equipaggiata con una batteria da 42 kilowattora, attualmente si colloca in cima alla lista. Il veicolo ha ottenuto un punteggio di 2.4 grazie alle sue prestazioni di guida encomiabili, al controllo efficace e alle caratteristiche ambientali encomiabili. Gli impatti negativi derivano prevedibilmente dalla capacità di carico e dallo spazio.

In contrapposizione, nella categoria delle berline compatte, la Hyundai Kona Electric, alimentata da una batteria da 65.4 kWh e il pacchetto Prime, guida la classifica. L'auto ha ricevuto un punteggio perfetto di 2 nel test, indicando carenze principalmente nei materiali interni e nel costo - l'auto è attualmente in vendita a 45.340 euro.

La categoria delle berline medie inferiori vede la Volvo primeggiare con la XC40 Recharge Pure Electric Single Motor Extended Range Ultimate. Il veicolo ha ricevuto un punteggio di 1.7, lodando la sua ampia gamma di funzionalità, gli alti standard di sicurezza, le prestazioni robuste e la guida encomiabile.

Nella classe di lusso, Porsche e Mercedes condividono il primo posto, entrambe con un punteggio di 1.6, rispettivamente con la Taycan Performance Plus e l'EQS 450+. I prezzi elevati di entrambi i modelli potrebbero aver impedito il punteggio perfetto - entrambi superano la soglia di 100.000 euro.

L'ascesa dei produttori orientali e la lotta di Tesla

Riguardo ai produttori orientali, l'ADAC osserva: "although no such model has yet reached the pinnacle, electric vehicles from Chinese production have now ascended beyond passable ratings in the ADAC test. Illustrative examples include Nio with the technologically advanced models ET5, ET7, and EL6 and EL7, as well as the Xpeng G9."

L'ADAC prevede "the contest for the peak positions and market share to further escalate." This prediction could possibly impact Tesla. At present, the Tesla Model 3 in the midsize category and the Model Y both claim a 2, maintaining a moderate position in the ranking. The luxury models S and X do not show up in the charts. If Tesla fails to innovate swiftly, competitors will launch more models that will increasingly challenge the prominent vehicles from Musk's stable.

