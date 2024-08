- Lacrime e conforto: le donne di tennis da tavolo perdono il bronzo

La sorpresa nell'incontro impari per il bronzo olimpico era assente, e Xiaona Shan si è lasciata andare emotivamente. Come un mucchio di miseria, la giocatrice di ping pong tedesca più esperta, a 41 anni, si è seduta piangendo dietro la panchina dopo una sconfitta per 0:3 contro la Corea del Sud. Ha dovuto essere confortata dalle sue compagne di squadra molto più giovani e dall'allenatore nazionale Tamara Boros per diversi minuti.

"Come squadra, vincere e perdere insieme. E quando qualcuno non sta bene, cerchiamo di sostenerlo e di dargli coraggio e di aprirgli gli occhi. Siamo venuti qui con una squadra di riserva," ha detto l'esordiente olimpica Annett Kaufmann, con le lacrime che le scendevano sul viso. Il quarto posto alle Olimpiadi è un grande successo per la squadra femminile, anche se "la delusione è naturalmente grande in questo momento."

Shan era limitata da un infortunio alla colonna vertebrale, che si è visto nella sua partita singola senza speranza contro Jeon Jihee (0:3). Avrebbe voluto fare di più," ha spiegato Shan.

Nonostante questo, la medaglia d'argento della squadra del 2016 ha dimostrato di poter ancora giocare forte anche quando è infortunata. Insieme a Yuan Wan, Shan ha portato la heavily favored Shin Yubin e Jeon Jihee sull'orlo della sconfitta dopo un deficit di due set, addirittura portandosi in vantaggio 7:4 nel quinto set decisivo. Alla fine, hanno perso la partita 2:3.

Wan ha descritto la loro prestazione come "folle", poiché non avevano nemmeno fatto allenamento insieme prima del torneo. La squadra tedesca mancava di due giocatrici di primo livello. Nina Mittelham aveva subito un infortunio alla colonna vertebrale nella sua sconfitta al secondo turno a Parigi, e Ying Han non poteva viaggiare a causa di una rottura del tendine d'Achille.

Kaufmann è entrata nella squadra solo a causa di queste assenze. Con cinque vittorie nelle prime cinque partite, la teenager ha persino sorpreso l'élite mondiale, ma ha avuto una brutta giornata nella sua sconfitta per 0:3 contro la sudcoreana Lee Eunhye. "Non mi sentivo a mio agio nel gioco e sentivo una certa pressione," ha ammesso.

Il direttore sportivo della Federazione Tedesca di Tennis da Tavolo, Richard Prause, era molto soddisfatto di Kaufmann e della squadra femminile, ma non del primo Olimpiade senza punti dal 2004. In passato, i tedeschi erano quelli "che inseguivano la Cina", ma a Parigi, altre nazioni hanno assunto quel ruolo. "Li inseguiremo ora," ha annunciato Prause.

