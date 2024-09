L'acquisto di cocaina ad Amburgo è un reato grave.

Dilemma dell'Australia: Dopo l'arresto di Tom Craig, atleta australiano, per presunta detenzione di cocaina alle Olimpiadi di Parigi, l'Associazione Australiana di Hockey ha imposto un bando di un anno. Non è ancora chiaro se Craig potrà giocare per Hamburg.

Il campione di hockey australiano Tom Craig ha ricevuto una sospensione di 12 mesi dopo essere stato implicato in reati legati alle droghe alle Olimpiadi di Parigi, come dichiarato dalla Federazione Australiana di Hockey. Craig deve scontare almeno sei mesi della pena, con i restanti sei mesi sospesi a condizione di buona condotta.

La dichiarazione ha letto: "Craig è obbligato a completare programmi di formazione e istruzione obbligatori come parte della sua punizione." La dichiarazione ha specificato inoltre che Craig aveva "accesso a tutti i servizi di supporto per gli atleti attraverso il nostro programma" e avrebbe continuato a utilizzarli. "Il suo benessere rimane la nostra massima priorità."

Craig, attualmente sotto contratto con il Hamburger Polo Club per questa stagione, farà ancora parte della squadra australiana per le Olimpiadi del 2025. Il club di Hamburg ha rifiutato di commentare la questione a SID al momento della stesura. Resta incerto se Craig sarà sospeso anche dalla Hockey Bundesliga. Inizialmente, il club di Hamburg aveva espresso il proprio sostegno a Craig.

Craig: "Errore deplorevole"

Craig è stato brevemente trattenuto durante le Olimpiadi e ha trascorso una notte in custodia, ma è stato rilasciato senza multe o pene. Craig ha successivamente ammesso di aver commesso un "errore deplorevole".

Scusandosi per gli eventi delle ultime 24 ore, Craig, che ha rappresentato il suo paese per dieci anni e ha vinto l'argento olimpico con gli australiani nel 2021, ha dichiarato: "Assumo la piena responsabilità delle mie azioni. Non sono in linea con i valori della mia famiglia, dei miei compagni di squadra, degli amici, dello sport e della squadra olimpica australiana." Craig ha lasciato il villaggio olimpico dopo il suo errore e gli è stato proibito di partecipare alla cerimonia di chiusura dei Giochi. Pochi giorni prima del suo arresto a Parigi, Craig e la sua squadra avevano perso contro i campioni olimpici ultimately olandesi negli ottavi di finale del torneo di hockey.

