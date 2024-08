- L'acquisto di carte di pagamento rimane sospeso a tempo indeterminato

Il lancio della carta di pagamento nazionale per i rifugiati incontra ostacoli. Dataport, l'azienda responsabile del processo di gara aHamburg, ha annunciato che il processo di gara a livello europeo non sarà concluso per il momento. Il ritardo è dovuto a un reclamo presentato da un offerente insoddisfatto nel processo di gara, che è attualmente in esame presso la Corte regionale superiore di Karlsruhe.

Dataport ha subsequently informato che il contratto non poteva essere finalizzato entro la fine di agosto. Inizialmente, tutti i reclami degli offerenti insoddisfatti erano stati respinti dal comitato di gara competente. A causa dei procedimenti in corso, non sono state rese note specifiche sul contenuto del reclamo.

Dataport è stato nominato per gestire il processo di gara per il sistema di pagamento transfrontaliero senza contanti proposto per i rifugiati. Dopo un accordo raggiunto da 14 dei 16 stati federali a fine gennaio, la Baviera e il Meclemburgo-Pomerania Anteriore hanno deciso di seguire percorsi indipendenti. La carta è destinata, tra le altre cose, a prevenire pagamenti a trafficanti o a famiglie nei paesi d'origine, alleggerire il carico amministrativo dei comuni e ridurre gli incentivi per la migrazione irregolare.

