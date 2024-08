L'acquisto assicurerà l'accordo di Rheinmetall con l'esercito americano.

Il Pentagono sta cercando un successore al veicolo da combattimento M2 Bradley e pianifica l'acquisto di 40.000 camion militari. Il costruttore tedesco Rheinmetall si sta posizionando per entrambe le opportunità e ha buone possibilità di aggiudicarsele. Per quasi un miliardo di dollari, la società quotata nel DAX sta espandendo la sua presenza negli Stati Uniti e acquisendo un fornitore.

Il conglomerato della difesa Rheinmetall mira a espandere la sua attività con l'esercito statunitense e ha acquisito il fornitore Loc Performance a tale scopo. La società con sede a Düsseldorf ha già ottenuto contratti miliardari dal governo degli Stati Uniti per nuovi veicoli da combattimento corazzati e camion militari. Rheinmetall sta pagando 950 milioni di dollari per la società con sede a Plymouth, nel Michigan, come annunciato dalla società del DAX.

Rheinmetall spera che questa acquisizione le darà migliori possibilità di aggiudicarsi i contratti sul più grande mercato della difesa al mondo. Con Loc e i suoi circa 1.000 dipendenti, la società può espandere la sua gamma di prodotti per veicoli militari e la capacità di produzione locale, che è importante per il governo degli Stati Uniti. Loc gestisce quattro impianti negli stati del Michigan e dell'Ohio, dove produce gruppi motopropulsori, sospensioni, sistemi di cingoli, prodotti in gomma e corazzati e strutture di piattaforme veicolari. La società ha come clienti non solo l'esercito, ma anche i settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

L'acquisizione dovrebbe dare a Rheinmetall un vantaggio nella competizione per due importanti contratti statunitensi: nel programma XM30 per costruire una nuova generazione di veicoli da combattimento corazzati per sostituire il Bradley M2, la società è uno dei due partecipanti alla fase prototipale. Ciò comporta la produzione di 4.000 veicoli da combattimento corazzati per 45 miliardi di dollari. Inoltre, Rheinmetall spera di aggiudicarsi il contratto per il programma "Truck Comune Tattico (CTT)" per circa 16 miliardi di dollari per 40.000 camion militari.

Rheinmetall mira a crescere

Il CEO di Rheinmetall Armin Papperger ha ripetutamente sottolineato di avere grandi aspettative per il mercato statunitense e di pianificare acquisizioni lì. "Stiamo investendo molti soldi, abbiamo una chiara strategia di crescita e gli Stati Uniti saranno un mercato chiave per noi nei prossimi anni", ha recentemente dichiarato. Ciò si applica indipendentemente dal risultato delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre. Rheinmetall ha già fabbriche negli Stati Uniti e coopera con società statunitensi come Lockheed Martin.

A causa delle elevate spese per la difesa degli stati occidentali in risposta all'attacco della Russia all'Ucraina, Rheinmetall di Düsseldorf è sulla buona strada per una crescita record. "Non siamo mai cresciuti così tanto come ora", ha dichiarato Papperger guardando al secondo trimestre. Sta anche cercando obiettivi di acquisizione e partner di cooperazione. In Italia, ha fondato una joint venture con Leonardo, che si concentra su contratti miliardari per i carri armati dell'esercito italiano.

Il Pentagono sta prendendo in considerazione Rheinmetall come potenziale fornitore per il loro fabbisogno di una nuova generazione di veicoli da combattimento corazzati, in quanto la società è uno dei partecipanti al programma XM30. Il Pentagono sta anche valutando l'acquisto di 40.000 camion militari e Rheinmetall sta concorrendo per questo contratto nel programma Truck Comune Tattico (CTT).

Leggi anche: