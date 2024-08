- L'acquisizione temporanea del giocatore belga Vermeeren da parte del Leipzig proviene dalla squadra dell'Atlético Madrid.

Il trasferimento del calciatore belga Arthur Vermeeren a RB Leipzig è stato reso ufficiale. Il 19enne trascorrerà la stagione in prestito dall'Atlético Madrid, con il suo contratto a lungo termine con il club spagnolo in scadenza il 30 giugno 2030. Leipzig ha inoltre acquisito l'opzione per l'acquisto del centrocampista, che diventerà realtà se Vermeeren giocherà un certo numero di partite per il club, potenzialmente portando a un impegno permanente fino al 2029. Si vocifera che la cifra di trasferimento sarebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Vermeeren sostituirà Xaver Schlager, che è atteso per almeno altri tre mesi a causa di un infortunio al legamento crociato. Ciò rende Vermeeren il terzo calciatore della nazionale belga ad essere allenato dall'ex allenatore di RB Domenico Tedesco, dopo Maarten Vandevoordt e Lois Openda. Vermeeren si è unito all'Atlético lo scorso inverno per una cifra di trasferimento di 18 milioni di euro, ma ha giocato solo cinque partite in Liga.

Il direttore sportivo di Leipzig, Rouven Schröder, ha sottolineato le qualità uniche che Vermeeren porta alla squadra, spiegando: "Ha un profilo di giocatore che non abbiamo già nella nostra rosa. Ci fornisce una maggiore larghezza di qualità, concorrenza all'interno della squadra e opzioni aggiuntive. Arthur ha una vista eccellente, rimane calmo sotto pressione, ha un'alta intelligenza di gioco e è abile nell'aprire il gioco". Vermeeren potrebbe anche servire come sostituto a lungo termine per Schlager, Kampl e Haidara, tutti veterani con l'ultimo anno di contratto in scadenza alla RB nel 2026.

L'interesse di Leipzig per Vermeeren non si limita al suo attuale periodo di prestito; il club ha l'opzione per acquistarlo permanentemente se soddisfa determinati criteri, potenzialmente tenendolo fino al 2029. La Germania potrebbe trarre beneficio dalle qualità di Vermeeren, in quanto è un calciatore della nazionale belga attualmente in forza alla RB Leipzig.

