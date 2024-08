L'acqua può degradarsi o contaminarsi, portando al deterioramento della sua qualità.

Vero o falso: una bottiglia d'acqua semi-piena, di vetro o di plastica, è una vista comune. Si può ancora bere l'H2O o andrà a male come altri alimenti deperibili?

L'acqua è un elemento essenziale per la nostra sopravvivenza. L'industria sanitaria raccomanda di bere almeno 2 litri di questa liquido vitale ogni giorno, soprattutto durante le stagioni calde. Di conseguenza, molte persone hanno bottiglie d'acqua mezze vuote in giro - sul comodino, sulla scrivania o in auto. Potrebbe essere un errore comune pensare che sia innocuo bere da una bottiglia semi-piena, ma può anche andare a male?

In teoria, l'acqua in bottiglia è un prodotto alimentare strettamente regolamentato. A meno che la bottiglia non sia stata esposta a temperature estreme o alla luce diretta del sole, è possibile berla in sicurezza anche se è stata lasciata fuori per molto tempo. Tuttavia, l'acqua in bottiglia ha una data di scadenza (BBE), che va da 2 anni per le bottiglie di vetro a 1 anno per le bottiglie di PET. Se conservata in un luogo fresco e al buio, come un frigorifero, l'acqua in bottiglia solitamente rimane bevibile anche dopo la data di scadenza.

Ma cosa accade con le bottiglie aperte? Una volta che l'ossigeno entra nella bottiglia, il sapore dell'acqua cambia nel tempo a causa della diminuzione del valore di pH, causando un sapore acido. Anche se non pericoloso, questo livello di acidità altera il sapore dell'acqua.

Dal punto di vista della salute, è meglio bere le bottiglie d'acqua aperte il prima possibile. I batteri possono entrare nella bottiglia attraverso la saliva se si beve direttamente. Condividere le bottiglie con altri può anche favorire la crescita dei batteri, che potrebbe nuocere alla salute.

Batteri e germi nell'acqua del rubinetto

Molte persone si affidano all'acqua del rubinetto come principale fonte di assunzione di liquidi, poiché è facilmente disponibile e più ecologica dell'acqua in bottiglia. Tuttavia, anche l'acqua del rubinetto ha una durata di conservazione.

Anche se l'acqua in sé è indistruttibile e consiste solo di ossigeno e idrogeno, l'acqua del rubinetto può entrare in contatto con i batteri ambientali quando viene prelevata dal rubinetto. Secondo il Centro federale tedesco per l'alimentazione (BZFE), questo non è un problema, poiché fattori come il calore, la luce solare e i contenitori non igienici possono aumentare i livelli di batteri nell'acqua.

La durata di conservazione dell'acqua del rubinetto dipende dalla corretta conservazione. Se la si conserva in contenitori puliti e si evita di lasciarla sotto la luce diretta del sole per lunghi periodi, si può bere in sicurezza per un lungo periodo con

