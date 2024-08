L'acqua potabile nel distretto militare tedesco di Mechernich non contaminata

Il giovedì è stata scoperta una recinzione media nei pressi della riserva d'acqua potabile della città, dalla quale la base militare vicina attinge acqua. La città ha poi consigliato di non utilizzare l'acqua per bere o fare la doccia, interessando circa 10.000 persone. Sono state condotte indagini notturne per determinare se l'acqua fosse inquinata.

Incidenti simili si sono verificati in altre basi militari della Renania Settentrionale-Vestfalia il mercoledì. Alla Base di Sostegno Aerea di Colonia-Wahn c'è stato il sospetto di manomissioni nel sistema idrico delle caserme. Alla Base di Sostegno di Geilenkirchen, un intruso è stato respinto, ma i controlli successivi dell'acqua potabile non hanno rilevato nulla di insolito. Entrambe le basi sono state isolate.

Le Forze Armate Tedesche sono state interessate dal problema di inquinamento dell'acqua alla loro base di Colonia-Wahn, dove c'è stato il sospetto di manomissioni nel sistema idrico delle caserme. Le Forze Armate Tedesche attingono anche acqua dalla riserva della città, che è stata inquinata, causando preoccupazione anche tra le loro fila.

