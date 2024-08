L'aceto può aiutare con la depressione?

Il detto "acido fa allegro" è ben noto. Un team di ricerca sta indagando se il consumo quotidiano di aceto comune può alleviare i sintomi dei disturbi depressivi. Il team è giunto a una conclusione chiara.

Il consumo quotidiano di aceto può alleviare i sintomi depressivi. Lo ha scoperto un team di ricerca dell'Università Statale dell'Arizona. Inoltre, il consumo quotidiano di aceto promuove l'attività metabolica, come riportato dal team guidato dalla nutrizionista Haley Barrong sulla rivista "Nutrienti".

Per lo studio, il team ha reclutato 28 individui in sovrappeso ma altrimenti sani. Sono stati divisi in due gruppi. Un gruppo ha consumato due cucchiai di aceto rosso comune al giorno per quattro settimane, corrispondenti a circa tre grammi di acido acetico. Sono stati istruiti a diluire l'aceto in una tazza d'acqua e berlo con i primi bocconi di un pasto. Il secondo gruppo ha assunto una compressa contenente 0,025 grammi di acido acetico al giorno per quattro settimane. La compressa doveva essere assunta a colazione.

Psiche e Metabolismo

Tutti i partecipanti allo studio hanno dovuto rispondere a questionari sulla salute mentale durante l'indagine. Questi includevano domande su eventi significativi della vita, conflitti con i pari e qualità del sonno.

Inoltre, sono stati prelevati campioni di sangue dai partecipanti per determinare alcuni valori metabolici. Nell'analisi dei dati, si è dimostrato che coloro che assumevano aceto liquido quotidianamente hanno sperimentato una diminuzione media dei sintomi depressivi del 42%. Nel gruppo di controllo con assunzione quotidiana della compressa di aceto, questo valore era del 18%. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che il livello di nicotinamide, una forma di vitamina B3, è aumentato del 86% nel gruppo dell'aceto. Il nicotinamide è noto per avere effetti anti-infiammatori.

I ricercatori sospettano che i cambiamenti metabolici siano responsabili del miglioramento dei sintomi depressivi. "Questi dati forniscono ulteriori prove che il consumo quotidiano di aceto per un periodo di quattro settimane può migliorare i sintomi depressivi auto-rapportati negli adulti generalmente sani e che i cambiamenti nel metabolismo possono contribuire a questo miglioramento", conclude il team di ricerca.

Sostituto degli antidepressivi?

although the number of participants was small and the symptom relief was based on the participants' reports, the results are enough for the research team to continue investigating the effect of vinegar on the psyche. Especially because depressive disorders are among the most common mental illnesses worldwide and antidepressants have serious side effects and their effect varies greatly.

L'aceto potrebbe potenzialmente integrare il trattamento delle persone con disturbi depressivi in futuro come cibo economico e facilmente disponibile. L'acido prodotto dalla fermentazione è già associato a effetti benefici sui livelli di glucosio nel sangue, il rischio di malattie cardiache e la riduzione dell'obesità. Inoltre, ci sono indicazioni che anche la psiche ne trae beneficio.

Il miglioramento dei sintomi depressivi osservato nel gruppo dell'aceto può essere attribuito ai cambiamenti metabolici. Inoltre, i risultati del team suggeriscono che l'aceto potrebbe potenzialmente integrare il trattamento delle persone con disturbi depressivi in futuro grazie alle sue indicazioni per i benefici psicoattivi.

Leggi anche: