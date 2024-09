L'accusatrice di Trump ha espresso divertimento quando l'ha sentito ribadire la sua negazione delle sue presunte accuse di aggressione.

Risii di cuore. Non riuscivo a credere che lui stesse usando quel termine come un discepolo di qualche leader di setta, Leeds ha detto a CNN's Anderson Cooper su "AC360."

Leeds era una delle prime donne ad alzare la voce durante le elezioni presidenziali del 2016, accusando Trump di aggressione sessuale. Ha affermato di essere stata seduta accanto a Trump in prima classe su un aereo negli anni '70 quando lui ha improvvisamente iniziato a palparla. Leeds ha dichiarato di essere riuscita a respingerlo e a spostarsi nella parte posteriore dell'aereo.

“I non ero la prima, e di certo non ero l'ultima. Ma ci sono state abbastanza occasioni perché lui non se le ricordasse”, ha detto Leeds a Cooper lunedì.

In risposta alle dichiarazioni di Leeds, il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung, ha negato categoricamente qualsiasi incontro tra Trump e Leeds, definendo le sue accuse come un mezzo per disturbare le elezioni e distogliere l'attenzione dal vicepresidente Kamala Harris, suo concorrente democratico.

Leeds è stata chiamata a testimoniare durante il processo per molestie sessuali e diffamazione intentato da E. Jean Carroll, che ha accusato Trump di averla aggredita in una cabina di prova di un grande magazzino nel 1996. Leeds è stata una delle due donne chiamate dagli avvocati di Carroll per fornire prove del modello di Trump di aggressioni sessuali e poi di danneggiare la loro reputazione quando le accuse diventavano pubbliche.

La giuria ha dato ragione a Carroll per molestie sessuali e diffamazione nel 2019, quando Trump ha liquidato le accuse di Carroll come false, ha detto che non era il suo tipo e ha suggerito che lei avesse inventato l'aggressione per promuovere il suo libro. La giuria ha assegnato a Carroll 5 milioni di dollari di danni.

Trump sta attualmente contestando la sentenza.

Durante una udienza in tribunale venerdì, gli avvocati di Trump hanno argomentato contro l'ammissibilità della testimonianza di Leeds, sostenendo che non era un reato federale molestare sessualmente una donna su un aereo negli anni '70. L'avvocato di Carroll ha risposto che "l'aggressione semplice" era illegale su un aereo in quel momento.

Dopo l'udienza, Trump ha attaccato Leeds e altre donne che lo hanno accusato di molestie sessuali, definendo la sua accusa una "storia completamente inventata" e bollandola come "una sostenitrice accanita di Clinton".

“Adesso, immagino che lei mi farà causa per diffamazione, proprio come E. Jean Carroll”, ha detto l'ex presidente.

Leeds ha affrontato i media questa settimana in una conferenza stampa davanti alla Trump Tower, dichiarando che "è importante ricordare ai votanti il disprezzo di Trump verso le donne". Ha continuato dicendo: "Mi ha aggredito 50 anni fa e continua ad attaccarmi oggi".

Chiamata da Cooper se avrebbe considerato l'azione legale contro Trump per le sue ultime dichiarazioni, Leeds ha risposto che "tutte le opzioni sono sul tavolo".

“Ma il mio obiettivo quando sono stata chiamata a testimoniare nel processo di E. Jean era semplicemente stabilire che questo è il suo comportamento, un modello consolidato, e non ho nulla da guadagnarci”, ha detto.

