L'accusatrice di Jonathan Majors arrestata a New York, non sarà processata

Grace Jabbari, l'ex fidanzata di Majors, si è consegnata volontariamente alla polizia di New York e le è stato dato un biglietto di comparizione per comparire in tribunale in una data successiva, ha detto la fonte. Le accuse sono entrambe minori.

Jabbari e il suo avvocato non hanno commentato pubblicamente il caso, che non sarà perseguito. La CNN non è riuscita a contattare la Jabbari.

"L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha ufficialmente rifiutato di perseguire il caso contro Grace Jabbari perché privo di fondamento processuale. La questione è ora chiusa e sigillata", ha dichiarato giovedì alla CNN Doug Cohen, portavoce del procuratore distrettuale di Manhattan.

In un deposito giudiziario del 21 settembre nel caso contro Majors, l'ufficio del procuratore ha dichiarato di non avere intenzione di perseguire Jabbari.

Majors è accusato di aggressione e molestie aggravate in relazione alla lite con Jabbari del 25 marzo. Tramite il suo avvocato, Majors ha negato le accuse contro di lui che, secondo la denuncia, includono il colpire la donna "sul viso con una mano aperta, causandole un dolore notevole e una lacerazione dietro l'orecchio".

Majors ha presentato una controdenuncia contro Jabbari a giugno, sostenendo di essere stato aggredito da lei durante la stessa disputa di marzo, secondo i documenti del tribunale ottenuti dalla CNN.

Mercoledì un giudice di New York ha respinto la richiesta di archiviazione del caso contro Majors.

Il processo a suo carico inizierà il 29 novembre.

Fonte: edition.cnn.com