L'accusatore dell'ufficiale delle forze dell'ordine accusa l'ex vice di omicidio colposo in un incidente a casa che coinvolge un pilota.

Fort Walton Beach, Florida (AP) — Un deputy del Okaloosa County Sheriff's Office è stato accusato di omicidio colposo con arma da fuoco dopo aver sparato e ucciso un aviere che aveva aperto la porta del suo appartamento mentre impugnava una pistola, secondo quanto dichiarato dai pubblici ministeri venerdì.

L'ufficiale accusato, Eddie Duran, è stato incriminato per l'omicidio del 3 maggio di Senior Airman Roger Fortson, come annunciato dall'assistente procuratore distrettuale Greg Marcille. Tale accusa è un reato grave che prevede una pena massima di 30 anni di reclusione.

Al momento, venerdì pomeriggio, era stato emesso un mandato di arresto per Duran, ma egli non era ancora in custodia.

Il noto avvocato per i diritti civili Ben Crump, che rappresenta la famiglia di Fortson, ha dichiarato: "Questo serve come promemoria per gli ufficiali delle forze dell'ordine ovunque che hanno giurato di proteggere e servire, e le loro azioni hanno conseguenze, specialmente quando c'è una perdita di vita".

Sabu Williams, presidente del locale NAACP, ha detto: "Questa è la migliore soluzione che si potesse sperare in questo specifico caso".

Fortson, di 23 anni, era di etnia afroamericana, mentre Duran si è identificato come ispanico nella sua registrazione elettorale e i documenti dell'incriminazione hanno confermato tale informazione.

Secondo le autorità, Duran era stato inviato all'appartamento di Fort Walton Beach di Fortson in risposta a una falsa segnalazione di disturbo domestico. Dopo ripetuti bussamenti, Fortson aveva aperto la porta mentre impugnava la sua pistola lungo il fianco, puntata verso il basso. Duran avrebbe sparato ripetutamente prima di ordinare a Fortson di posare l'arma.

Duran è stato licenziato il 31 maggio dopo che un'indagine del dipartimento aveva concluso che la sua vita non era in pericolo quando aveva aperto il fuoco. L'avvocato di Duran, John Whitaker, non era disponibile per commenti al momento.

È un evento insolito che gli ufficiali di polizia in Florida vengano incriminati per omicidi in servizio, con soli quattro casi negli ultimi 35 anni, di cui solo uno ha portato a una condanna.

Tre ufficiali di polizia di Crestview, Okaloosa County, attendono il processo per l'omicidio colposo del 2021 di Calvin Wilks Jr., che sarebbe morto a causa di uno shock da arma elettrica. Gli ufficiali hanno dichiarato di non colpevolezza.

L'ex ufficiale di polizia di Palm Beach Gardens, Nouman Raja, è stato condannato per omicidio colposo e tentato omicidio nel 2015 per la sparatoria di Corey Jones, un uomo di colore il cui SUV si era rotto su una rampa di uscita dell'autostrada. La testimonianza ha rivelato che Raja, in borghese e sotto copertura, non si era identificato come ufficiale di polizia, portando Jones a temere una rapina e a tentare la fuga, con conseguente morte.

Un deputy dello sceriffo di Broward è stato incriminato per l'omicidio del 2014 di un uomo di colore che impugnava un fucile ad aria compressa. L'incriminazione è stata successivamente annullata da un giudice.

Gli ufficiali di polizia spesso godono dell'immunità "qualificata" per le loro azioni in servizio, rendendo difficile incriminarli e condannarli per sparatorie discutibili. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che gli ufficiali possono essere condannati solo se il loro comportamento viene dimostrato illegale e avrebbero dovuto essere consapevoli di violare una legge "chiaramente stabilita".

In una dichiarazione, l'ufficio dello sceriffo ha confermato di sostenere la propria decisione di licenziare Duran e di aver mantenuto la trasparenza durante il caso.

Duran ha iniziato la sua carriera nelle forze dell'ordine come ufficiale di polizia militare nell'esercito prima di unirsi a un dipartimento di polizia dell'Oklahoma nel 2015. Ha poi lavorato per l'ufficio dello sceriffo di Okaloosa County dal luglio 2019 al 2021, dimettendosi e poi rientrando in servizio nel 2023.

I documenti personali di Okaloosa mostrano che Duran è stato rimproverato nel 2021 per non aver completato l'assegnazione di confermare gli indirizzi di tre pregiudicati sessuali visitando le loro case. È stato anche disciplinato per aver lasciato la scuola prima dell'ultimo suono della campanella e della partenza degli studenti, violando il requisito della Florida per la presenza di una guardia armata durante le ore di lezione.

Il complesso residenziale di Fortson si trovava a circa 8 miglia da Hurlburt Field, dove lavorava come specialista delle missioni aviatorie per il 4° Squadron delle Operazioni Speciali su un AC-130J Ghostrider. Le sue mansioni includevano il carico delle cannonate dell'aereo durante i combattimenti. Ha ricevuto una medaglia al valore aeronautica con dispositivo di combattimento, solitamente concessa per 20 voli in una zona di combattimento o per un'azione valorosa o un risultato eccezionale in una singola missione.

Duran si recò al complesso residenziale di Fortson in risposta a una falsa segnalazione di disturbo domestico il 3 maggio. Le immagini della telecamera del corpo di Duran mostrano il suo interagire con un responsabile dell'appartamento che lo dirige verso l'unità del quarto piano di Fortson a causa di frequenti litigi. Tuttavia, Fortson, senza precedenti penali e senza ospiti quel pomeriggio, viveva da solo e si trovava in una chiamata video con la sua ragazza, che ha confermato che non c'era alcun litigio e che Fortson stava giocando a un videogioco.

I deputati non erano mai stati chiamati all'appartamento di Fortson prima, come indicato dai registri del 911, ma avevano visitato un'unità vicina 10 volte negli ultimi 8 mesi, con un incidente che riguardava una disputa domestica.

Avvicinandosi alla porta di Fortson, Duran rimase immobile per 20 secondi, tendendo l'orecchio. Tuttavia, non furono registrate voci sulla telecamera del corpo di Duran.

Successivamente, Duran bussò alla porta e non rivelò la sua identità. Si spostò quindi sul lato della porta, mantenendo una distanza di 5 piedi. Duran spiegò agli investigatori di aver avuto preoccupazioni che la persona all'interno potesse sparare attraverso la porta o spingerlo oltre la ringhiera, che era un'altezza considerevole di 40 piedi.

Duran attese una dozzina di secondi prima di bussare alla porta ancora una volta, questa volta gridando: "Ufficio dello sceriffo - aprite!". Si ritirò nuovamente e una voce ovattata si udì nelle immagini, imprecando contro la polizia, secondo Duran.

In pochi secondi, Duran tornò alla sua posizione davanti alla porta e la attaccò di nuovo, gridando la sua presenza per la terza volta.

La ragazza di Fortson disse agli investigatori che l'aria aveva chiesto chi fosse là, ma non aveva ricevuto risposta. Ha dichiarato che Fortson aveva espresso l'intenzione di non rispondere alla porta, poiché non riceveva mai visite. Ha aggiunto che nessuno dei due aveva rilevato Duran che gridava la sua affiliazione con l'ufficio dello sceriffo.

Dopo il terzo colpo, Fortson avrebbe detto alla sua ragazza: "Vado a prendere la mia pistola, perché non so chi è".

Aprendo la porta mentre teneva la sua arma, Fortson fu istruito da Duran a "farsi indietro". Due secondi dopo, Duran aprì il fuoco. Fortson cadde all'indietro sul pavimento.

Solo a questo punto Duran urlò: "Metti giù la pistola!"

Fortson replicò: "È laggiù".

Fu chiamata un'ambulanza, ma Fortson morì poco dopo in ospedale.

