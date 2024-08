L'accusa russa chiede 15 anni di carcere per una donna americana.

Un processo per alto tradimento è in corso a Ekaterinburg contro una cittadina americana-russa. L'accusa sostiene che la giovane donna abbia sostenuto l'esercito ucraino con l'equivalente di 47 dollari. Potrebbe ora affrontare 15 anni di prigione in Russia.

I procuratori russi stanno chiedendo una condanna a 15 anni di prigione per una donna russa-americana accusata di alto tradimento, secondo un rapporto dei media di stato. Ksenia Khavana è stata arrestata a Ekaterinburg a febbraio. È stata accusata di raccogliere denaro per l'esercito ucraino. In un processo a porte chiuse mercoledì, ha apparentemente ammesso le accuse. L'agenzia di stampa Interfax riferisce oggi che i procuratori hanno richiesto una condanna a 15 anni di prigione, citando l'avvocato di Khavana, Mikhail Muskalov.

Khavana è originaria di Ekaterinburg e avrebbe acquisito la cittadinanza americana dopo aver sposato un americano e trasferirsi a Los Angeles. Era venuta in Russia per far visita ai suoi familiari. L'FSB, l'agenzia di sicurezza interna russa, l'accusa di raccogliere denaro per un'organizzazione ucraina che fornisce all'esercito ucraino armi, munizioni e altri materiali.

Un gruppo di attivisti afferma che le accuse contro Khavana derivano da una donazione di 51 dollari (circa 47 dollari) a una organizzazione benefica americana che sostiene l'Ucraina. Un'amica avrebbe confermato la donazione a un'organizzazione ucraina.

La Russia ha introdotto leggi dal suo dispiegamento di truppe in Ucraina a febbraio 2022 che criminalizzano la critica delle sue azioni lì. Sono cresciute le preoccupazioni che la Russia potrebbe prendere di mira i cittadini americani per l'arresto.

Anche Gershkovich condannato a Ekaterinburg

Muskalov dice che il verdetto nel caso di Khavana è atteso il 15 agosto. Quasi tutti i processi penali che arrivano in tribunale in Russia si concludono con una condanna. Lo stesso tribunale di Ekaterinburg ha trattato il caso del reporter del "Wall Street Journal" Evan Gershkovich, che è stato arrestato a marzo 2023 e condannato a 16 anni di prigione per presunta spionaggio in luglio. Gershkovich è stato rilasciato all'inizio di agosto come parte dello scambio di prigionieri più grande tra Russia e diversi paesi occidentali dal periodo della Guerra Fredda. Secondo il governo degli Stati Uniti, il rilascio è stato reso possibile dall'approvazione del cancelliere tedesco Olaf Scholz del rilascio dell'omicida condannato Vadim Krasikov dalla custodia tedesca.

Numero a due cifre di tedeschi in prigioni russe

Dopo lo scambio di prigionieri, sono state sollevate preoccupazioni che la Russia potrebbe sentirsi incoraggiata a fare ulteriori arresti arbitrali di cittadini di paesi occidentali da usare come pedine di scambio. Secondo il ministero degli Esteri tedesco, ci sono ancora "un numero a due cifre" di persone con cittadinanza tedesca in prigioni russe. "Il ministero degli Esteri federale è a conoscenza di un numero a due cifre di persone che si trovano in detenzione in Russia e che posseggono anche la cittadinanza tedesca", ha riferito il "Tagesspiegel" citando il ministero degli Esteri tedesco.

Gli esperti dell-ONU hanno espresso preoccupazione per il destino di circa 1400 prigionieri politici ancora detenuti in Russia. Si "preoccupano profondamente" che tra 700 e 1372 prigionieri politici in Russia rimangano incarcerati "con accuse fabbricate o motivate politicamente", secondo una dichiarazione con

Leggi anche: