L'accusa contro Trump in Georgia e' stata respinta.

In un'audizione giudiziaria che coinvolge Donald Trump e i suoi collaboratori per presunte manomissioni elettorali in Georgia, un giudice ha deciso di archiviare tre capi d'accusa nei loro confronti. Due di questi capi archiviati erano rivolti direttamente contro Trump, lasciandone otto ancora in piedi.

Il giudice Scott McAfee ha scelto di non archiviare l'intera imputazione, che accusa Trump e i suoi compagni di vari reati, tra cui "associazione a delinquere", un termine utilizzato per descrivere attività criminali organizzate. Il politico repubblicano è accusato di aver tentato di rovesciare la sua sconfitta alle elezioni del 2020 contro il democratico Joe Biden e di trasformarla in una vittoria nello stato della Georgia.

Durante una telefonata con l'ufficiale delle elezioni dello stato, Trump avrebbe esortato a trovare i necessari 11.780 voti per assicurarsi la vittoria. Questo ha portato all'arresto di Trump ad Atlanta durante l'estate, un evento senza precedenti nella storia degli Stati Uniti per un ex comandante in capo.

Domande sorgono riguardo al pubblico ministero capo della Georgia

Tuttavia, il pubblico ministero capo della Georgia, Fani Willis, ha attirato critiche dopo che è stato rivelato che era sentimentalmente coinvolta con uno degli investigatori assegnati al caso. La squadra legale di Trump ha richiesto il suo rimozione dalle procedure. Le implicazioni di questa rivelazione hanno anche contribuito al rinvio del processo inizialmente previsto per il 5 agosto senza una nuova data fissata.

Prima di questa controversia, Trump aveva affrontato una condanna in un processo di New York per aver fornito denaro per tacere all'attrice porno Stormy Daniels. Questo lo ha reso il primo ex presidente degli Stati Uniti a ottenere una condanna penale. Trump sta attualmente affrontando accuse federali legate a un complotto elettorale.

Altri investigatori nel caso hanno assunto la responsabilità dal pubblico ministero controverso, assicurando che non ci sia pregiudizio nelle procedure contro Trump e i suoi collaboratori. L'altra squadra legale è determinata a procedere con i capi d'accusa rimasti, cercando un processo equo e imparziale.

