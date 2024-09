L'accordo internazionale regola lo stile di vita del personale militare lituano all'estero

Germania e Lituania hanno siglato un accordo per appianare le complessità dell'installazione di un'intera brigata militare operativa all'interno della Lituania, una nazione baltica della NATO. Il ministro della Difesa Boris Pistorius e il suo omologo lituano Laurynas Kazlauskas hanno firmato questo accordo di cooperazione nel settore della difesa a Berlino. Secondo il ministero della Difesa, questo accordo serve come espansione dell'Accordo sullo status delle forze della NATO, chiarendo la posizione legale dei soldati e dei civili tedeschi in Lituania.

Questo accordo mira a garantire chiarezza legale. Copre questioni come i permessi di residenza, le leggi fiscali, il sistema educativo, la vigilanza sulla salute pubblica, le regole del traffico e la sicurezza pubblica, tra gli altri aspetti. Di conseguenza, crea condizioni favorevoli per le operazioni fondamentali della brigata e l'addestramento dei soldati in Lituania.

A causa del cambiamento del panorama della sicurezza in Europa e della posizione aggressiva della Russia, il governo tedesco ha concordato di stabilire permanentemente un'unità militare autonoma e pronta al combattimento in Lituania. Entro il 2027, questa brigata dovrebbe essere operativa. Il piano include il dispiegamento di fino a 5000 soldati, con siti a Rudninkai e Rukla. Un gruppo iniziale di circa 20 soldati è arrivato in Lituania l'8 aprile. Secondo la Bundeswehr, circa 120 soldati in più sono attesi a inizio ottobre.

La Bundeswehr si avventura in acque inesplorate con il dispiegamento permanente all'estero e mira a processi semplici. Secondo l'accordo, un certificato di status legale ("Certificato di status") accelererà il processo di apertura di un conto in banca o di ottenimento di alloggi in Lituania per il personale della brigata.

L'integrazione dei familiari accompagnatori nel mercato del lavoro lituano sarà resa più facile attraverso il riconoscimento delle qualifiche professionali. Si stanno elaborando regolamentazioni per l'istituzione di scuole e asili tedeschi in Lituania. Le regolamentazioni sulla sicurezza permetteranno una stretta collaborazione tra la polizia militare tedesca e lituana e l'assistenza reciproca nella tutela del personale, delle strutture o della proprietà delle forze armate tedesche.

