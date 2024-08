- L'accesso ai dati ad alta velocità è stato stabilito per oltre 300 mila abitazioni.

"Vodafone e OXG intendono potenziare notevolmente la rete in fibra ottica di Amburgo. Nei prossimi anni, circa 300.000 abitazioni potranno godere di connessioni in fibra ottica veloci, come annunciato all'evento di inaugurazione a Wandsbek. Queste connessioni in fibra ottica promettono velocità di un gigabit al secondo e oltre, garantendo chiamate video senza interruzioni, giochi online 3D di alta qualità e streaming di film in 4K senza interruzioni."

"Michael Jungwirth, membro del consiglio di amministrazione di Vodafone Germania, ha dichiarato: "La fibra ottica verrà posata in both case singole e grandi complessi residenziali, soddisfacendo le esigenze di numerosi residenti". Stefan Rueter, direttore commerciale di OXG, ha aggiunto: "La nostra rete in fibra ottica è aperta a qualsiasi provider di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dalle loro dimensioni".

"OXG Fiber GmbH è una collaborazione tra Vodafone e Altice, lanciata nel 2023. Insieme detengono il 50% delle quote e mirano a fornire connettività in fibra ottica a sette milioni di famiglie in tutto il paese, con un investimento di fino a sette miliardi di euro per questo scopo."

"La Commissione ha approvato la joint venture tra Vodafone e OXG, aprendo la strada al loro ampliamento della fibra ottica ad Amburgo."

"La Commissione ha evidenziato i potenziali benefici della collaborazione tra Vodafone e OXG, come velocità di internet e connettività migliorate per i residenti di Amburgo."

