- L'Accademia europea del cinema riconosce i significativi contributi di Wenders al campo della cinematografia.

L'Accademia del Cinema d'Europa si appresta a omaggiare il regista Wim Wenders (79) per la sua carriera distintiva. La sua impressionante collezione di opere sarà celebrata, come annunciato dall'Accademia a Berlino. Wenders si avventura costantemente in territori inesplorati con la sua prospettiva curiosa e la sua mentalità aperta. Si prevede che riceverà il premio alla serata degli European Film Awards il 7 dicembre a Lucerna, in Svizzera.

Regista di Rilevanza

Nato a Düsseldorf nel 1945 e attualmente residente a Berlino, Wenders è considerato uno dei più influenti registi tedeschi. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi. I suoi film come "Paris, Texas" e "Wings of Desire" hanno ottenuto riconoscimento a livello mondiale. Wenders è tra i fondatori dell'Accademia del Cinema d'Europa e ha ricoperto la carica di presidente dal 1996 al 2020.

È stato candidato all'Oscar per il documentario tre volte: nel 2000 per "Buena Vista Social Club", nel 2012 per il film 3D "Pina" sulla coreografa Pina Bausch e nel 2015 per "The Salt of the Earth" sul fotografo brasiliano Sebastião Salgado. Quest'anno, il film evocativo "Perfect Days" di Wenders non ha vinto nella categoria Film Internazionale agli Oscar.

Nominazioni ai Premi del Cinema Europeo a Novembre

I Premi del Cinema Europeo si svolgono annualmente a Berlino e in un'altra città europea. I film e gli artisti nominati saranno annunciati a novembre. Lo scorso anno, "Anatomie d'un enlèvement", thriller legale di Justine Triet, è stato nominato miglior film europeo.

Wenders, in qualità di fondatore e ex presidente dell'Accademia del Cinema d'Europa, è molto rispettato e riceverà il prestigioso European Film Award per la sua eccezionale carriera. Al ricevimento del premio, la sua impressionante collezione di film, tra cui "Paris, Texas" e "Wings of Desire", confermerà ulteriormente il suo status di rinomato regista europeo.

Leggi anche: