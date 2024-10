L'abuso di sostanze stupefacenti da parte degli adolescenti è influenzato in modo significativo dal comportamento dei genitori.

Teenager crave indipendenza e scelte, a volte portandoli a sperimentare con sostanze come l'alcool o le droghe. Ma come possono i genitori guidare i propri figli senza respingerli? Uno studio offre interessanti spunti.

I genitori dei teenager spesso si chiedono: come possiamo impedire al nostro figlio di bere, fumare o fare uso di droghe? Aspettare fino a quando non hanno 15 o 16 anni è troppo tardi, suggerisce il coach della pubertà Matthias Jung. "Quando hanno 13 anni, il dado è tratto, e imporre bruscamente regole strette ha un'efficacia limitata."

Un'équipe di ricerca americana trova che è benefico rendere chiaro ai bambini che sono sorvegliati. I teenager spesso si tengono alla larga dall'alcool o dalle droghe se credono che ci sia il rischio di essere beccati. "Alcuni genitori pensano che i figli berranno o faranno uso di droghe comunque," ha spiegato il capo studio William Pelham dell'Università della California a San Diego. "Ma non è così. I genitori fanno la differenza."

Quindi, i genitori dovrebbero instillare la paura di essere beccati? Tradizionalmente, si pensava che la sorveglianza funzionasse perché i genitori potevano rilevare l'uso di sostanze e infliggere punizioni come il carcere o la revoca dei privilegi. Tuttavia, un'analisi pubblicata sulla "Rivista di studi sull'alcool e le droghe" rivela che è principalmente la paura di essere beccati che scoraggia i bambini dall'uso di droghe.

La consapevolezza batte la paura

L'équipe guidata da Pelham ha intervistato 4500 bambini e adolescenti americani tra gli 11 e i 15 anni circa l'uso di droghe nell'ultimo mese e se i loro genitori lo avevano scoperto. Alcuni bambini hanno riferito di aver considerato o pianificato l'uso di droghe, ma hanno deciso di non farlo a causa della paura di essere beccati. Se queste preoccupazioni non fossero esistite, l'uso di droghe nel gruppo di studio sarebbe stato il 40% più alto, secondo i ricercatori.

Matthias Jung, un educatore, non respinge il ruolo cruciale dei genitori - ma mette in discussione la raccomandazione americana. "La paura è anche una forma di punizione," ha detto. "Può essere efficace a breve termine, ma non favorisce la consapevolezza di sé nei giovani." Idealmente, le discussioni sulla droga dovrebbero aver luogo all'interno della famiglia prima che inizi la pubertà.

"In quel momento, si può anche discutere delle proprie esperienze negative o dello zio Heinz che ha dovuto andare in riabilitazione," ha detto Jung. Tentare di recuperare questo a 15 anni è inutile. "La pressione sempre scatena resistenza a quell'età." Questo principio si applica all'argomento delle droghe tanto quanto al fare la lavastoviglie: "Se voglio che mio figlio lo faccia, avrei dovuto chiederglielo quando aveva 7 anni - iniziare a 15 anni porterà solo alla massima resistenza."

I teenager spesso non sono ricettivi ai ragionamenti logici, dice Jung. "A volte potrebbe aiutare ricordare gli esercizi di respirazione del corso di preparazione al parto."

Il consiglio dei genitori conta

Tuttavia, non è vero che i teenager respingono automaticamente le opinioni e i consigli dei genitori. Anche durante la pubertà, i genitori sono ancora importanti per i loro figli, secondo Jung. "Rimangono la fonte di conforto e una fonte di guida con opinioni chiare."

Anche se i teenager possono sembrare respingere i consigli ben intenzionati, li aiutano ancora a navigare i problemi, secondo un'équipe di ricercatori della University of Illinois sulla "Rivista di psicologia dello sviluppo applicata."

Navigare le sfide con la guida dei genitori

I ricercatori hanno studiato le conversazioni tra un centinaio di studenti delle elementari statunitensi e le loro madri sui problemi scolastici, notando le tecniche di consiglio e le risposte dei tipici 11enni. Hanno quindi analizzato quanto bene ciascun bambino ha gestito il passaggio al grado successivo l'anno successivo. "Volevamo capire cosa accade effettivamente durante queste conversazioni tra genitori e figli," ha spiegato Tu.

Spesso, le madri incoraggiavano i loro figli a considerare i problemi da diverse angolazioni, cercare strategie innovative o cercare attivamente aiuto. "Non abbiamo trovato che i bambini accettassero facilmente le soluzioni proposte dalle madri," ha notato lo studio. Invece, spesso rispondevano con affermazioni ambigue come "forse" o "non lo so." Tuttavia, il consiglio delle madri ha influenzato positivamente su come i bambini hanno gestito il passaggio al grado successivo mesi dopo.

I genitori spesso trovano che i loro figli sembrano meno ricettivi ai consigli man mano che raggiungono un certo età. "I bambini diventano più maturi e vogliono prendere le loro decisioni," ha spiegato Tu. La loro reazione immediata potrebbe essere la resistenza o la riluttanza, ma i consigli mirati a risolvere attivamente i problemi ancora risuonavano con molti teenager e avevano un impatto positivo.

Nurturing Trust in Tough Times

Jung believes that parents deserve the most praise when their teenager calls them for help after making a mistake. "It's 1 a.m., they're drunk at a party - and then they call their parents for help. That's what it's all about, then everything is going well."

The foundation for this is a strong, respectful, loving relationship. "The feeling of 'I am being heard, I am being understood,'" Jung said. Overly protective parents sometimes struggle with this, treating their children more like projects and emphasizing performance. While the relationship may seem flawless on the surface, children fail to develop a sense of self-efficacy or believe they can accomplish things independently.

Problems aren't limited to drug use, but overprotection encompasses emotions – who to associate with, who comes from a 'good' family – and hobbies, like only parents-approved activities. "Children of overprotective parents don't figure out what they enjoy," Jung said. "They discover this in therapy 20 years later."

Embracing teenage imperfections is essential. As Jung put it, "Wild hairdos and challenging situations are all part of growing up." Despite appearing like Mother Nature missed a beat when teenagers yearn for danger and experience their greatest excitement during death-defying leaps, this inclination paves the way for fresh paths and revelations. Take Mark Zuckerberg for instance. He launched and dedicated himself to Facebook during his youthful years, "A zeal and innovation he might have lacked as an adult."

Padri, proprio come le madri, svolgono un ruolo importante nell'orientare i loro figli adolescenti. Secondo Matthias Jung, un educatore, i padri dovrebbero iniziare a discutere dell'uso di sostanze e delle sue conseguenze prima che inizi la pubertà, poiché tentare di affrontare l'argomento in seguito potrebbe incontrare resistenza.

Inoltre, secondo la "Rivista di Psicologia dello Sviluppo Applicata", i consigli ben intenzionati dei genitori, compresi i padri, continuano a risuonare con molti adolescenti e li aiutano a superare le sfide durante gli anni formativi.

Leggi anche: