- Laboratorio rileva peste suina africana nei cinghiali

Un cinghiale selvatico, sparato nella regione del Rhein-Neckar, è risultato positivo al virus della Febbre Suina Africana. I test di laboratorio hanno mostrato un alto carico virale, ha dichiarato il Ministro dell'Agricoltura Peter Hauk (CDU) a Stoccarda. La conferma ufficiale dell'Istituto Friedrich-Loeffler è attesa oggi e rappresenta una formalità. L'animale, visibilmente malato, è stato abbattuto da un cacciatore vicino a Hemsbach, nella regione del Rhein-Neckar, ha aggiunto Hauk.

Dopo gli sciami nei stati confinanti dell'Assia e della Renania-Palatinato, la malattia degli animali ha ora raggiunto il Baden-Württemberg. La malattia virale, innocua per gli esseri umani, colpisce i maiali domestici e selvatici e quasi sempre è fatale.

Non esiste la possibilità di proteggere i maiali attraverso la vaccinazione contro la malattia virale. Può essere trasmessa direttamente da animale ad animale o indirettamente attraverso oggetti contaminati come vestiti e scarpe, nonché mangimi. È anche possibile che la malattia venga introdotta attraverso cibo di scarto come un panino al salame o una salsiccia di caccia.

La rilevazione della Febbre Suina Africana in un cinghiale selvatico rappresenta uno sviluppo preoccupante, poiché avvicina la malattia alle nostre fattorie di maiali domestici. La diffusione di questa malattia virale rappresenta una minaccia significativa per sia i maiali domestici che quelli selvatici, poiché è quasi sempre fatale e attualmente non esiste un vaccino disponibile.

