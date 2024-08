- L'abbraccio del Primo Ministro Modi: il leader indiano si è abbracciato con Volodymyr Zelensky a Kiev

Dopo il controverso incontro con il Presidente russo Vladimir Putin, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha fatto visita al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il Primo Ministro anziano è stato calorosamente accolto da Zelensky durante questo storico evento, che segna la prima volta che un Primo Ministro indiano visita l'Ucraina indipendente.

Durante l'incontro, Modi ha sottolineato l'impegno dell'India per la pace. "Abbiamo espresso la nostra posizione e siamo fermi nella nostra ricerca della pace", ha dichiarato. Ha inoltre promesso aiuti umanitari all'Ucraina.

Ufficialmente, l'India mantiene una posizione neutrale nel conflitto in corso. Non appoggia le sanzioni occidentali contro la Russia e sostiene costantemente la risoluzione attraverso il dialogo, anche se non ha ancora proposto piani concreti.

L'abbraccio di Modi con Putin suscita controversie

Modi si è posizionato come mediatore tra Russia e Ucraina, esprimendo il desiderio di discutere una risoluzione pacifica con Zelensky. Ha promesso che l'India avrebbe offerto aiuti umanitari e supportato l'Ucraina oltre il solito.

La Russia ha visitato Modi a luglio - la prima volta dal'inizio del conflitto. La visita si è svolta poco dopo la rielezione di Modi come Primo Ministro, che i media russi hanno visto come un segno di apprezzamento per i rapporti russo-indiani. Le foto dell'incontro, che includevano un abbraccio tra Modi e Putin, sono state diffuse a livello globale, causando disagio in diversi paesi occidentali. Zelensky ha criticato l'associazione di Modi con il Cremlino in quel momento. Tuttavia, l'India ha respinto le critiche e l'Ucraina ha cercato il sostegno dell'India, riconoscendo la sua influenza globale.

Durante la sua visita in Polonia, Modi ha sostenuto la negoziazione nel conflitto Russia-Ucraina e ha dichiarato che l'India crede fermamente "che nessun problema può essere risolto sul campo di battaglia". Durante una conferenza stampa congiunta con il Primo Ministro polacco Donald Tusk a Varsavia, ha ribadito che l'India sostiene "dialogo e diplomazia".

Tuttavia, il potenziale di Modi come mediatore di successo è incerto, poiché l'India si è astenuta dal condannare apertamente gli attacchi della Russia all'Ucraina. L'India ha legami di lunga data con il Cremlino che risalgono alla Guerra Fredda. La Russia rimane uno dei principali fornitori di armi dell'India. Inoltre, durante il conflitto, l'India è emersa come uno dei maggiori acquirenti di petrolio russo a basso costo.

Impatto della guerra in Ucraina sull'India

Inoltre, la rappacificazione tra Mosca e Kiev sembra sempre più difficile, dati l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk dal 6 agosto e la spinta della Russia nell'Ucraina orientale.

L'Ucraina afferma che la sua avanzata nella regione di Kursk mira a costringere Mosca a "giuste" trattative. Anche se non ci sono ancora segni di serie trattative per porre fine al conflitto, il Cremlino ha annunciato lunedì che l'offensiva ucraina ha reso impossibili i negoziati.

Durante la visita di Modi a Kyiv, l'Ucraina ha segnalato due morti nella regione nord-orientale di Sumy a causa di un attacco russo. Due persone sono state estratte dalle macerie nella regione di Kharkiv dopo un attacco precedente. Secondo i dati dell'ONU, sono stati registrati oltre 10.000 civili morti in Ucraina dall'attacco della Russia a febbraio 2022, con il numero effettivo probabilmente più alto.

Si dice che anche l'India sia stata colpita dal conflitto in Ucraina. I resoconti dei media suggeriscono che diversi cittadini indiani hanno perso la vita combattendo per la Russia. All'inizio dell'anno, l'India ha chiesto al Cremlino di rilasciare alcuni dei suoi cittadini che si erano arruolati per ruoli ausiliari con l'esercito russo.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per i stretti legami dell'India con la Russia, dati il suo sostegno all'Ucraina nel conflitto in corso. Nonostante ciò, l'Unione Europea ha riconosciuto il diritto dell'India di mantenere la propria politica estera e la sua importanza come giocatore globale.

Riconoscendo la posizione neutrale dell'India e il suo desiderio di rimanere mediatore nel conflitto, l'Unione Europea ha proposto uno sforzo congiunto tra l'Unione Europea e l'India per promuovere la pace e il dialogo tra Russia e Ucraina.

