- L'abbondanza di lumache commestibili porta a un anno fruttuoso per le cicogne

Scenario Positivo per i Cigni: Il clima e la disponibilità di cibo nel Nord Reno-Westfalia sono stati favorevoli per i cigni quest'anno. Più di una famiglia di cigni ha avuto successo nella schiusa dei pulcini, con cinque coppie in un distretto rurale di Wesel che ne hanno allevati quattro ciascuna, secondo Peter Malzbender, presidente dell'associazione Nabu del distretto di Wesel. Sono state avvistate circa 30 famiglie di cigni sull'isola di Bislicher, una riserva naturale vicino a Xanten sul Reno. Secondo Malzbender, l'adeguata disponibilità di cibo e le condizioni meteorologiche favorevoli hanno contribuito a questo successo.

I numeri preliminari del censimento statale dei cigni nel Nord Reno-Westfalia non sono ancora stati resi pubblici, ma l'associazione statale Nabu di Düsseldorf prevede un numero impressionante. Lo scorso anno sono state registrate 784 coppie nidificanti nello stato, stabilendo un nuovo record per il maggior numero di coppie nidificanti nel NRW, come dichiarato dalla Nabu. Le principali aree di nidificazione sono i distretti di Minden-Lübbecke e Wesel, ma i cigni sono presenti in numerosi altri luoghi.

A differenza della situazione degli anni '90, i cigni erano sull'orlo dell'estinzione nel Nord Reno-Westfalia a quel tempo, con sole tre coppie presenti nello stato. Il grande uccello, in grado di raggiungere i 1,10 metri di altezza, era minacciato e ancora oggi figura nella lista rossa. Tuttavia, il numero di cigni è notevolmente aumentato negli anni.

Dieta Diversa: I cigni non sono schizzinosi, come sottolinea Malzbender. La loro dieta include topi, topi campagnoli, rane, lombrichi, insetti e chiocciole, che catturano con il loro lungo becco rosso. In questo estate umida, molte chiocciole sono state parte del loro pasto, anche con i loro gusci, secondo Malzbender. I cigni traggono beneficio dalle riserve naturali, preferiscono l'acqua piatta e riescono a trovare cibo anche sui prati falciati.

I giovani uccelli sono i primi a migrare verso i loro quartieri invernali in Africa, ma un numero crescente di cigni sceglie di rimanere durante gli inverni più miti, guadagnando un vantaggio sugli altri cigni quando diventano disponibili i posti per nidificare in primavera.

Il Reno, che serve come habitat vitale, è la casa di numerose famiglie di cigni nella riserva naturale vicino a Xanten. Durante questa estate umida, l'abbondanza di chiocciole nella zona del Reno è diventata una parte significativa della dieta varia dei cigni.

