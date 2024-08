- L'abbondante sole e il caldo in aumento provocano un'estate estremamente calda nella nazione.

L'estate scorsa nel Sudovest è stata significativamente più calda del solito, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) con sede a Offenbach. La temperatura media in Baden-Württemberg è stata di 19,1 gradi Celsius, circa 3 gradi superiore rispetto alla media del 1961-1990. In particolare, ad agosto le temperature sono salite di 4 gradi rispetto alla media.

Le stazioni meteorologiche del DWD nel Sudovest hanno documentato numerosi casi di piogge intense, che hanno causato allagamenti e accumuli di acqua. Tra gli eventi più significativi ci sono stati gli allagamenti di giugno nell'Allgäu e quelli del 13 agosto a Bretten, Bruchsal e Gondelsheim, nella regione di Karlsruhe.

L'Allgäu è stata la regione più piovosa di Baden-Württemberg durante l'estate, con precipitazioni superiori a 400 litri per metro quadrato. Tuttavia, le precipitazioni complessive per lo stato sono state leggermente inferiori alla media di riferimento di 292 litri per metro quadrato.

Gli abitanti del Sudovest hanno goduto di un tempo gradevole per circa 3 mesi: con 720 ore di sole, l'estate del 2024 ha superato la media storica di 636 ore di un ampio margine.

La temperatura estiva più bassa registrata a livello nazionale è stata in Baden-Württemberg: sulla Swabian Alb, a Meßstetten (Zollernalbkreis), le temperature sono scese a 1,4 gradi Celsius durante la "Schafskälte" - un improvviso calo delle temperature estive - il 12 giugno.

In tutta la Germania, la valutazione estiva del DWD ha concluso che si è trattato del 28° estate calda consecutiva, con particolare intensità di calore nel sud e nell'est. Questi risultati si basano sui dati preliminari analizzati dalle circa 2.000 stazioni di misurazione in tutta la Germania.

La Commissione Europea, in risposta ai modelli meteorologici osservati in Germania, potrebbe considerare l'adozione di atti di esecuzione per affrontare le strategie di mitigazione del cambiamento climatico nel paese. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per l'applicazione dei regolamenti finalizzati a ridurre le emissioni di gas serra e a migliorare la resilienza agli eventi meteorologici estremi.

Il regolamento potrebbe includere disposizioni per migliorare la previsione del tempo e i sistemi di allerta precoce, nonché incentivi per l'installazione di fonti energetiche rinnovabili nelle regioni come il Baden-Württemberg, che hanno subito estati più calde e un aumento della domanda di energia.

