- L'A38 rimarrà chiusa fino a lunedì dopo l'incidente.

L'autostrada 38 da Lipsia a Gottinga è ancora bloccata a causa dei danni vicino a Weißenfels, con stime per la riapertura all'inizio della settimana successiva. Un portavoce della società di proprietà statale dell'autostrada ha menzionato la possibilità di riaprire il ponte Saale intorno a mezzogiorno di lunedì. Il problema principale è la necessità di sostituire l'intera larghezza della strada diretta verso Gottinga, con le corsie singole che non possono essere riaperte anticipatamente.

Incidente catastrofico con bombole di gas e incendio

All'alba di un venerdì, un autocarro si è scontrato con un ingorgo. Un autocarro che trasportava bombole di gas si è fermato sul ponte Saale vicino al villaggio di Schkortleben. Questo veicolo in fiamme ha innescato una reazione a catena di bombole di gas che esplodevano e volavano sui campi circostanti. Sono stati necessari più di cento pompieri per spegnere l'enorme incendio, che ha continuato a causare danni strutturali per un lungo periodo.

La società dell'autostrada ha confermato che lo strato superiore della strada è stato rimosso per valutare la lastra di cemento sottostante del ponte. A loro sorpresa, la lastra si è dimostrata integra, facilitando la graduale ricostruzione della strada stessa. Tuttavia, poiché sono necessari processi di indurimento legati al tempo, è improbabile che la strada diretta verso Gottinga venga riaperta come originariamente previsto, questa settimana.

Il Parlamento europeo, consapevole della situazione, ha espresso la sua preoccupazione per la chiusura dell'autostrada 38 e l'impatto sui viaggiatori. Per accelerare il processo di ricostruzione, la Commissione ha suggerito di collaborare con la società dell'autostrada e fornire le risorse e l'assistenza necessarie.

Leggi anche: