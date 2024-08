- L'A38 rimane bloccata unilateralmente dopo l'incidente di un camion

L'incendio sulla A38, vicino al confine di stato tra Bassa Sassonia e Turingia, causato da un incidente con un camion, è stato spento. La strada da Halle a Gottinga è ora libera, ma in direzione opposta rimane chiusa tra le uscite di Friedland (Bassa Sassonia) e Arenshausen (Turingia) fino a giovedì, come annunciato dalla polizia all'inizio del mercoledì. La carreggiata è gravemente danneggiata dal fuoco.

Stando alle attuali indagini della polizia, un camion ha tamponato un ingorgo, causando la collisione di altri tre camion. Inizialmente la polizia aveva riferito di due camion coinvolti, ma in seguito si è appurato che erano in totale quattro. Il camion che ha causato la collisione e quello che ha tamponato hanno preso fuoco, secondo i resoconti. Non ci sono state feriti gravi.

L'incendio sulla A38 ha portato a diversi incidenti, contribuendo ai danni estesi. Dopo l'incidente iniziale con il camion, si sono verificate altre tre collisioni a causa del successivo ingorgo del traffico.

