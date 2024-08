La zona di incontro di Affenberg sul lago di Costanza cattura scimmie fuggite fuori dai loro recinti

Ehi, potresti imbatterti in un piccolo primate mentre ti aggiri intorno al lago di Costanza. C'è un macaco berbero che è scappato dall'Affenberg Salem durante il weekend. La sua posizione attuale rimane un mistero.

Una fuga audace di un macaco dall'Affenberg Salem ha causato un gran trambusto nella zona del lago di Costanza. Il piccolo primate è stato avvistato su un albero di mele vicino a un campeggio dopo aver passato una notte in fuga, secondo il direttore del parco Roland Hilgartner.

L'animale è stato avvistato per la prima volta venerdì mattina a Uhldingen-Mühlhofen, situato nel distretto del Bodensee, vicino all'autostrada federale B31. Hilgartner ha descritto questo evento come straordinario, affermando che nessun altro macaco è mai riuscito a spingersi così lontano durante i suoi 17 anni in carica.

Mentre le fughe dei macachi dal parco sono relativamente rare, una tempesta che fa cadere un albero sulla recinzione può creare un'opportunità per la fuga, ha spiegato Hilgartner. Credo che questo particolare fuggitivo abbia approfittato di un piccolo spazio tra le chiome degli alberi, permettendogli di saltare fuori. "Se sono agili, possono fare quel salto", ha detto.

La recinzione dell'area recintata è progettata per impedire ai macachi di scappare, ma possono facilmente arrampicarsi di nuovo dentro dall'esterno. I macachi sono anche noti per tornare al loro gruppo perché sentono un forte legame con il loro territorio.

Hilgartner crede che il macaco potrebbe stare piuttosto bene fuori dal parco in questo momento, con una abbondanza di cibo vegetale e insetti disponibili. La vegetazione e la fauna selvatica su entrambi i lati della recinzione sono simili, rendendo la sopravvivenza più facile. "Forse troverà delle mele negli orti", ha suggerito. Solo durante l'inverno il cibo diventerebbe necessario, ha spiegato Hilgartner.

I macachi berberi, identificati dal loro colore grigiastro-marroncino, provengono dalle regioni montuose del Marocco e dell'Algeria. Classificati come in pericolo dalla IUCN, la loro popolazione globale è stimata in meno di 8.000 individui. L'Affenberg ospita circa 200 di questi macachi, permettendo loro di vivere in un'area boschiva di 20 ettari che ricorda il loro habitat naturale. I visitatori possono liberamente girare per l'area recintata e interagire da vicino con i macachi.

La fuga del macaco berbero non solo ha incuriosito i locali, ma ha anche attirato l'attenzione di altri animali della zona. Altri animali potrebbero essere curiosi di questo strano animale che è entrato nel loro habitat.

Se il macaco sta effettivamente sopravvivendo bene fuori dal parco, potrebbe attrarre diverse specie di fauna selvatica che non sono comunemente viste vicino al lago di Costanza.

