La Zecca degli Stati Uniti emette monete in onore di Harriet Tubman

Le monete includono monete d'oro da 5 dollari, monete d'argento da 1 dollaro e monete da mezzo dollaro che commemorano il bicentenario della sua nascita. Secondo l'agenzia, è la prima volta che la Zecca degli Stati Uniti onora Tubman con delle monete.

"Tutti noi abbiamo un enorme debito di gratitudine nei confronti di Harriet Tubman, perché io e tanti altri non saremmo dove siamo oggi se non fosse stato per il suo eroismo, per la sua passione per la libertà del nostro popolo e per il suo servizio a questo Paese", ha dichiarato alla CNN il direttore della Zecca degli Stati Uniti Ventris Gibson, il primo direttore nero dell'ufficio.

"Alla Zecca ci piace dire che le monete sono tele d'arte in miniatura e le monete di Harriet Tubman sono opere d'arte davvero straordinarie".

Ventris ha continuato: "Queste monete incarnano il suo spirito, la sua perseveranza, i suoi sforzi instancabili e il suo desiderio di libertà per tutti gli individui".

Nell'agosto del 2022, il Presidente Joe Biden ha firmato la legge sulle monete commemorative per il Bicentenario di Harriet Tubman, che prevede l'emissione delle monete da parte della Zecca degli Stati Uniti.

Nata in schiavitù nella contea di Dorchester, nel Maryland, Tubman fuggì nel 1849 e si rifugiò in Pennsylvania. Aiutò molti africani schiavizzati a fuggire nel Maryland e in altri Stati come "conduttrice" della Underground Railroad, una rete segreta di percorsi e case sicure per gli africani schiavizzati che fuggivano verso la libertà. Durante la Guerra Civile, servì come spia, scout, infermiera e cuoca nell'esercito americano. Negli ultimi anni, Tubman si impegnò nel movimento per il suffragio femminile.

Gibson ha dichiarato che il disegno di ogni moneta riflette un periodo della vita di Tubman e il suo impegno abolizionista.

Il disegno del dollaro d'argento raffigura il periodo in cui Tubman fu "conduttrice" della Underground Railroad; il disegno del mezzo dollaro mostra Tubman come spia e infermiera dell'Unione durante la Guerra Civile.

La moneta d'oro da 5 dollari raffigura una Tubman anziana che "guarda con fiducia in lontananza e verso il futuro" e riporta i valori fondamentali di Tubman, tra cui la fede e la libertà, secondo la descrizione riportata sul sito web della Zecca.

La Zecca degli Stati Uniti ha progettato le monete in collaborazione con il National Underground Railroad Freedom Center e la Harriet Tubman Home, ha dichiarato Gibson.

L'uscita delle monete Tubman segue una nuova spinta da parte di alcuni legislatori affinché Tubman sostituisca il presidente Andrew Jackson sulla banconota da 20 dollari, dopo che i precedenti tentativi si erano arenati.

A giugno, la democratica Joyce Beatty, rappresentante dell'Ohio, ha presentato la proposta di legge "Woman on the Twenty Act of 2023" che, se approvata, richiederebbe che tutte le banconote da 20 dollari stampate dopo il 31 dicembre 2026 "presentino un ritratto di Harriet Tubman sulla faccia anteriore della banconota".

In precedenza l'amministrazione Biden aveva dichiarato che stava "esplorando modi per accelerare" la presenza di Tubman sulla banconota da 20 dollari.

Ernestine "Tina" Martin Wyatt, pronipote di Tubman, ha dichiarato alla CNN che le monete in onore della zia sono "bellissime" e ha elogiato la commemorazione della sua eredità da parte della Zecca statunitense. Tuttavia, Wyatt ha detto che vedere il volto di sua zia sulla banconota da 20 dollari sarebbe una dichiarazione più grande e sarebbe un simbolo della crescita dell'America come Paese.

"Le monete sono favolose, ma la banconota da 20 dollari, per me, rappresenta qualcosa di più grande su chi era e su ciò che ha dato agli Stati Uniti", ha detto Wyatt. "È un simbolo della vera democrazia in questo Paese e dobbiamo prestare attenzione ai simboli che vogliamo rappresentare".

"Una banconota da 20 dollari, la si scambia in continuazione, la si vede in continuazione... È qui che il simbolismo è davvero importante, perché il simbolismo in questo Paese è iniziato con quella banconota da un dollaro", ha detto.

La CNN ha contattato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e la Casa Bianca per un commento.

Le nuove monete possono essere acquistate online e nei negozi della US Mint di Washington, Denver e Philadelphia. Il ricavato della vendita delle monete sarà devoluto al National Underground Railroad Freedom Center e all'Harriet Tubman Home, come si legge in un comunicato pubblicato sul sito della Zecca statunitense.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com