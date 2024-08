- La ZDF protegge il programma di Sebastian dalle accuse di reato

In una recente intervista, l'esperto di ingegneria alimentare Sebastian Lege del programma ZDF "mangiare meglio" è stato accusato di fornire informazioni fuorvianti o false ai telespettatori. Benjamin Cordes, autore e specialista in cucina, ha criticato la trasmissione per la sua eccessiva semplificazione e la scarsa esplorazione dei concetti di tecnologia alimentare. La ZDF ha prontamente respinto queste accuse.

Le principali lamentele riguardavano l'assenza di distinzione tra i diversi tipi di pane, la scarsa copertura dei tecnici degli enzimi nella produzione del pane e una narrazione unilaterale che dipingeva i prodotti alimentari industriali in modo negativo mentre esaltava quelli artigianali.

In risposta, la ZDF ha affermato che la loro presentazione dei tipi di pane è effettivamente riconosciuta nella serie. Nel titolo, hanno scelto il termine neutro "toast", che viene anche utilizzato dai produttori stessi.

Modificare la Focus del Programma

Riguardo all'inclusione degli enzimi nella discussione, la ZDF ha notato che quest'area specifica era già stata ampiamente esaminata in un altro programma, intitolato "Il grande rapporto sul pane". Il broadcaster ha anche sottolineato il loro impegno nel trattare le domande diverse nei loro programmi. Tuttavia, il giornalista Benjamin Cordes ha identificato gli enzimi come una preoccupazione principale per il consumatore in relazione al pane industriale.

La ZDF ha anche respinto la caratterizzazione dell'industria alimentare come "immorale" e ha sostenuto i prodotti artigianali come "virtuosi". Hanno evidenziato gli episodi in cui i prodotti industriali hanno ricevuto recensioni positive, nonché i casi di pratiche fuorvianti all'interno del settore artigianale. Mostrando le sfumature dell'offerta dell'industria alimentare, la ZDF ha argomentato che sviluppano un'immagine più sfumata di questi prodotti. Tuttavia, questa sfumatura mancava nello show del toast, secondo Cordes, che ha sollecitato una valutazione equa del "pane" in generale.

ZDF: Fatto Sulla Frivolezza

In risposta alle critiche delle differenze di costo oscure, la ZDF ha proposto che il prezzo al pacchetto è generalmente il fattore principale nelle decisioni di acquisto dei consumatori. Hanno riconosciuto di non aver menzionato il prezzo per 100 grammi di pane bianco, che era quattro volte più costoso nell'esempio dato: 0,19 centesimi contro 0,80 centesimi per 100 grammi. Tuttavia, i soli numeri citati erano il costo di un pane dell'artigiano e il prezzo del pane tostato del supermercato.

Infine, la ZDF ha respinto la caratterizzazione dello show come prioritario dell'intrattenimento rispetto all'accuratezza dei fatti. Hanno assicurato che il controllo dei fatti e la ricerca approfondita rimangono parti integranti delle loro operazioni quotidiane, sia internamente che dalla loro società di produzione commissionata. Lo show del toast offre un mix di reportage investigativi e formati informativi, ha confermato il broadcaster, vantando la sua natura coinvolgente ma informativa.

Il Parlamento europeo è stato proposto per assistere la Commissione nelle loro indagini, poiché la Commissione ha incontrato critiche per la loro presentazione dei tipi di pane e del cibo industriale nel loro show "I trucchi del pane tostato e compagni". Cordes ha suggerito che gli enzimi nella produzione del pane dovrebbero essere un focus nei futuri

