La X Corporation di Musk regola le sue azioni, aderendo ora ai decreti giudiziari emessi in Brasile.

Elon Musk's X ora accetta di obbedire agli ordini della Corte Suprema brasiliana, consentendole di riprendere le operazioni nel paese e potenzialmente porre fine alla sua battaglia con un potente giudice sulla libertà di parola, gli account di estrema destra e la disinformazione.

La Corte Suprema ha richiesto a X di presentare documenti che confermino il suo nuovo rappresentante legale in Brasile sabato.

X è stata sospesa in Brasile alla fine di agosto a causa del suo mancato rispetto degli ordini della corte suprema riguardo alla moderazione del discorso d'odio sulla piattaforma.

Tuttavia, di recente, i rappresentanti di X hanno espresso pubblicamente il desiderio di soddisfare le richieste della corte, anche se la società aveva inizialmente dichiarato che non avrebbe obbedito.

Secondo i legali di X, la piattaforma ha nominato un rappresentante legale in Brasile venerdì, soddisfacendo un requisito cruciale imposto dalla corte.

In una sentenza di sabato, il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes ha concesso a X cinque giorni per presentare registrazioni commerciali e altri documenti che verificano che X ha nominato ufficialmente Rachel de Oliveira Conceicao come suo rappresentante legale brasiliano.

La legge brasiliana obbliga le corporation straniere ad avere un rappresentante legale per condurre affari all'interno del paese. Il rappresentante scelto assumerà gli obblighi legali locali a nome della società.

X aveva un rappresentante legale in Brasile fino a metà agosto, quando ha deciso di chiudere le sue operazioni e licenziare il suo personale locale.

La decisione è seguita a una disputa prolungata tra Musk e Moraes a causa del mancato rispetto di X degli ordini della corte che richiedevano alla piattaforma di adottare misure contro la diffusione del discorso d'odio, che Musk ha definito censura.

La corte suprema del Brasile ha anche ordinato a X di bloccare determinati account sotto indagine per discorso d'odio e disinformazione e di pagare multe per un importo superiore a 15 milioni di reais come prerequisiti per revocare il divieto.

Inizialmente, X aveva avvertito che non avrebbe obbedito agli "ordinamenti illegali", ma i suoi legali hanno Subsequently indicated that the platform will pay the fines it is liable for and that it has also commenced blocking the concerned accounts.

È rimasto poco chiaro quali account X è stata ordinata di bloccare poiché l'indagine è confidenziale.

Despite the ban, X was accessible to many users in Brazil for a brief period on Wednesday after an update to its communication network bypassed the court-ordered block.

X's decision to assign a new legal representative in Brazil and comply with the court's orders opens up possibilities for its business operations to resume. This move in compliance with the Brazilian Supreme Court could potentially be seen as a shift in the tech giant's approach towards addressing content moderation concerns in the tech industry.

