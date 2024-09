La WNBA è pronta a riemergere a Portland, Oregon, segnando il suo ingresso con una nuova squadra di espansione nel 2026.

L'espansione in arrivo della franchigia ospiterà i suoi giochi al Moda Center, nel cuore di Portland, segnando il suo ingresso come 15ª squadra della WNBA, come ha dichiarato l'associazione mercoledì.

"Mentre la WNBA assiste a una crescita senza precedenti, il ritorno di una squadra a Portland rappresenta un altro traguardo importante", ha dichiarato la commissaria della WNBA Cathy Engelbert. "Portland è stata un hub per la rivoluzione dello sport femminile e ospita una comunità entusiasta di appassionati di basket".

La squadra ancora senza nome sarà gestita da RAJ Sports, sotto la proprietà e la presidenza della WNBA di Lisa Bhathal Merage e il presidente alternativo Alex Bhathal.

"Per decenni, Portland è stata il punto di riferimento mondiale per la cultura sportiva, e oggi siamo diventati l'avanguardia mondiale dello sport femminile", ha dichiarato Merage in una dichiarazione. "Crediamo nel potere trasformativo dello sport femminile e non vediamo l'ora che Portland diventi la nuova casa della WNBA. Sappiamo che le società affascinanti e diversificate della città appoggeranno e tifranno per questa squadra".

La famiglia Bhathal ha decenni di esperienza nel mondo dello sport professionistico, avendo investito nei Sacramento Kings della NBA e come proprietari della Portland Thorns della NWSL.

Portland ha già ospitato una squadra della WNBA - le Portland Fire - dal 2000 al 2002, prima che venisse chiusa. In quei tre anni, le Fire hanno registrato un record di 37-59, senza qualificarsi per i playoff.

"Portland dimostra un grande affetto per lo sport femminile e per gli atleti che giocano nella Rose City, rendendola il luogo perfetto per la squadra della WNBA in arrivo", ha commentato la governatrice dell'Oregon Tina Kotek in una dichiarazione. "Dalle Thorns alle Rose City Rollers allo Sports Bra, Portland sta abbracciando un arcobaleno di atleti e tifosi. Questo segna un nuovo capitolo emozionante per la nostra città e il nostro stato".

La lega a 12 squadre si è recentemente espansa con l'aggiunta di due nuove squadre nell'ultimo anno.

Le Golden State Valkyries sono attese per debuttare nel 2025, mentre una squadra a Toronto, la prima franchigia della lega ad stabilirsi fuori dagli Stati Uniti, inizierà a giocare nel 2026.

Ad aprile, Engelbert ha rivelato che l'obiettivo della WNBA è quello di raggiungere una formazione di 16 squadre entro il 2028.

"Siamo sulla strada per 16", ha affermato Engelbert in quel momento. "Questo aumento creerà 48 posti in rosa solo nei prossimi anni. Questo, in una lega di 144, è sostanziale. Si tratta di un aumento del 30%. Penso che sarà fantastico quando lo

