La VW rinvia ancora una volta il suo progetto di prestigio.

Inizialmente, l'auto elettrica "Trinity" avrebbe dovuto essere immessa sul mercato nel 2026. Tuttavia, il CEO di Volkswagen Blume ha rimandato il progetto di due anni. Adesso, il modello è previsto per entrare in produzione ancora più tardi, secondo una fonte interna.

Volkswagen sta ritardando il lancio del primo veicolo elettrico della serie futura Trinity come parte della sua pianificazione dei modelli, ha rivelato una fonte interna. Un SUV sulla nuova piattaforma elettrica SSP sta subendo un ritardo di diversi anni all'inizio del prossimo decennio, ha detto una fonte vicina alla questione.

Il motivo di questo ritardo è che, a differenza dei piani precedenti, una Golf elettrica sarà il primo modello a essere lanciato sulla piattaforma SSP nel 2028 o nel 2029. Inoltre, VW lancerà una versione migliorata dell'ID.4 nel 2026, basata sulla piattaforma elettrica esistente MEB. Pertanto, non c'è richiesta per il modello di punta con il nome in codice Trinity prima degli anni '30. VW vuole assicurarsi che gli investimenti nell'E-Golf e nell'ID.4 siano remunerativi prima.

Citando un documento interno di VW, è stato riferito che la produzione della Trinity non inizierà fino alla fine del 2032. Le ragioni indicate sono la debole domanda di veicoli elettrici e i problemi di software irrisolti di VW, secondo il giornale che ha citato fonti interne. Un portavoce della società ha rifiutato di commentare il rapporto dei media o le dichiarazioni delle fonti interne.

La Trinity, che sarebbe basata sulla nuova piattaforma SSP ma mirerebbe a fare un balzo tecnologico, era stata originariamente annunciata dal precedente CEO di VW Herbert Diess per il 2026. Il suo successore, Oliver Blume, ha rimandato il progetto di due anni poco dopo aver assunto la carica per alleviare la filiale software in difficoltà Cariad. Ha anche posticipato i piani per la costruzione di una pianta dedicata alla Trinity per motivi di costo. Il più grande costruttore di automobili d'Europa sta lottando con costi elevati e bassa redditività.

Nonostante il piano iniziale di lanciare l'auto elettrica "Trinity" nel 2026, Volkswagen sta ora considerando una data di rilascio successiva a causa di vari fattori. Con la prima Golf elettrica prevista per essere lanciata sulla piattaforma SSP alla fine degli anni '20 e la domanda di veicoli elettrici ancora non sufficientemente forte, la produzione del modello di punta Trinity potrebbe essere rimandata agli anni '30.

