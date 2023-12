La vorticosa storia d'amore europea che dura da 50 anni

Carolyn, allora trentenne, lavorava per la Southern Pacific Railroad, una rete ferroviaria americana che nel frattempo è stata assorbita dalla compagnia ferroviaria Union Pacific. 50 anni fa, la Southern Pacific Railroad aveva diverse migliaia di dipendenti e il club dei dipendenti della società organizzava regolarmente viaggi internazionali, noleggiando aerei e autobus per trasportare i ferrovieri in Europa.

Oltre alle sue normali mansioni lavorative, Carolyn era coinvolta nell'organizzazione di queste escursioni. Trascorreva ore e ore alle riunioni, aiutando a coordinare i piani. L'arrivo in Europa era sempre un po' snervante: se qualcosa fosse andato storto, si sarebbe sentita responsabile. Certo, si divertivano, ma Carolyn era sempre, almeno in parte, in "modalità lavoro".

Durante il viaggio del 1971, Carolyn e i suoi colleghi furono prelevati all'aeroporto in un autobus giallo brillante. Mentre Carolyn dirigeva i suoi colleghi, aiutandoli a caricare i bagagli a bordo e a sistemarsi ai loro posti, non si accorse del direttore del viaggio, che la osservava ammirato da lontano.

"Ero in piedi fuori dall'autobus", racconta il direttore del tour, Chris De Vreeze, alla CNN Travel. "E devo dire che mi è sembrata bella proprio lì".

Chris era un ventenne olandese. Aveva da poco terminato il servizio militare olandese, allora obbligatorio, e si era imbarcato in un'avventura con lo zaino in spalla attraverso l'Europa.

Tornato a casa, nei Paesi Bassi, aveva trovato un lavoro da tour director che, almeno in parte, soddisfaceva la sua voglia di viaggiare: lavorava come guida e organizzava viaggi nei Paesi della Scandinavia, oltre che in Spagna e Portogallo.

"Eravamo incaricati di andare a prendere i turisti all'aeroporto di Schiphol e poi di viaggiare in autobus attraverso la Scandinavia per circa tre settimane", ricorda Chris. "Ed è così che ci siamo incontrati, per la prima volta, ad Amsterdam".

"All'inizio non ho notato molto Chris", dice Carolyn. Era esausta per il volo e concentrata sul buon inizio del viaggio.

Quel primo giorno, l'autobus di Chris ha guidato fino a Lubecca, nel nord della Germania, in modo che gli stanchi viaggiatori transatlantici potessero riposare prima del viaggio del giorno successivo.

Il primo tratto del viaggio è stato tranquillo. Da lì, il gruppo ha preso un traghetto per auto dalla Germania alla Danimarca e poi alla Svezia e alla Norvegia.

È stato durante uno di questi viaggi in traghetto che Chris e Carolyn hanno parlato a tu per tu per la prima volta.

"Ricordo che eravamo seduti su una passerella di un traghetto notturno", ricorda Chris. "Stavamo parlando e bevendo".

Seduti sotto le stelle, i due chiacchierarono delle loro vite fino a quel momento: i viaggi di Chris, il lavoro di Carolyn alle ferrovie. Hanno parlato degli Stati Uniti e dei Paesi Bassi, delle differenze e delle somiglianze tra i loro Paesi.

"Abbiamo iniziato ad andare sempre più d'accordo", racconta Chris.

Era una notte serena e la maggior parte dei passeggeri dormiva nelle proprie cabine. Seduti sul ponte, Chris e Carolyn guardarono l'orizzonte. In lontananza notarono delle macchie di luce turchese che danzavano sopra l'acqua. Non potevano crederci, sembrava l'Aurora Boreale.

Questo momento, dice Chris, è stato "molto romantico e pieno di anima".

"Anche se", aggiunge. "Ancora oggi non sono sicuro che si trattasse dell'aurora boreale o di altre luci, magari di una città o di Dio sa cosa".

Chris e Carolyn sono rimasti involontariamente svegli tutta la notte sotto le stelle, a guardare l'acqua, a chiacchierare e alla fine si sono appisolati.

Quando il traghetto attraccò, gli altri passeggeri tornarono all'autobus, ma Chris e Carolyn non si trovavano da nessuna parte. Uno degli altri viaggiatori scese dall'autobus per andare a cercarli. Chris e Carolyn furono trovati ancora addormentati, seduti fianco a fianco sul ponte.

Carolyn era mortificata. Ma le era piaciuto molto parlare con Chris sullo sfondo dello scintillante cielo scandinavo.

Esplorare l'Europa

Carolyn tenne un diario di tre settimane di viaggio in Europa, che conserva ancora oggi. Nel taccuino scriveva che la maggior parte delle notti lei e Chris non andavano a letto prima delle 3 o 4 del mattino, passando tutta la notte a chiacchierare, a fare festa e a conoscersi.

Ma nonostante il legame tra i due, Carolyn usciva con un'altra persona in California. Non pensava che il legame sarebbe durato oltre il periodo trascorso in Europa.

Verso la fine del viaggio, Chris, Carolyn e altri viaggiatori si stavano rilassando nel bar di un hotel olandese, quando Carolyn fu informata dal personale dell'albergo che c'era una chiamata internazionale che la aspettava.

Il viaggio era stato presumibilmente pagato in anticipo. Ma al telefono Carolyn ha appreso che c'erano delle discrepanze nei pagamenti. A quanto pare, la compagnia turistica esterna aveva trascurato di pagare alcune camere d'albergo e i biglietti aerei.

Carolyn si è recata presso la sede della compagnia aerea Transavia per cercare di capire cosa stesse succedendo e come si potesse risolvere il problema. Chris l'ha accompagnata, per avere un sostegno morale e per vedere quali soluzioni pratiche potevano trovare.

È emerso che mancavano circa 5.000 dollari. La cosa peggiore è che nessuno sapeva dove fossero finiti e, finché la situazione non fosse stata risolta, Carolyn e i suoi colleghi sarebbero rimasti bloccati ad Amsterdam, con il volo charter bloccato.

Con il sostegno di Chris, Carolyn si mise in contatto con la Southern Pacific Railroad, che organizzò il trasferimento dei fondi, ma non sarebbe stato immediato. Fu concordato un accordo: il volo charter sarebbe potuto partire il giorno successivo, ma Carolyn e Chris sarebbero rimasti fermi, consegnando i loro passaporti come garanzia in attesa dell'arrivo del denaro. E così, il resto del gruppo di Carolyn volò avanti.

I colleghi di Carolyn non capirono del tutto cosa stesse succedendo. Alcuni di loro pensavano che stesse solo trovando una scusa per rimanere con Chris per un giorno in più. Internamente Carolyn era in preda al panico, ma esternamente cercava di mantenere la calma.

"Carolyn e io abbiamo pernottato in un hotel vicino all'aeroporto", ricorda Chris. "La mattina dopo siamo andati all'American Express a ritirare l'assegno di 5.000 dollari e l'abbiamo riportato a Transavia. E ci hanno restituito i passaporti".

Da lì, Carolyn ha potuto volare a Londra per raggiungere i suoi colleghi e tornare in California. È stata una montagna russa di emozioni che ha solo avvicinato la turista americana e la guida turistica olandese.

"Ero disperata, ero a pezzi", ricorda Carolyn. "E il mio eroe è venuto in mio soccorso e si è occupato di tutto. È stato allora che ho iniziato a pensare che quest'uomo è davvero gentile".

Chris dice che l'esperienza e il giorno in più che hanno trascorso insieme "hanno solo favorito la nostra storia d'amore".

Corrispondenza a distanza

Prima di imbarcarsi sul volo, Carolyn e Chris si sono scambiati gli indirizzi. Tornata a casa negli Stati Uniti, ha ricevuto la sua prima lettera dall'Europa.

"Siamo rimasti in contatto", ricorda Carolyn.

La sua relazione californiana si esaurì, ma le lettere da e per i Paesi Bassi continuarono, con una frequenza sempre maggiore.

I due si scrivevano, dice Chris, "di tutto e di niente".

"Non era affatto insolito ricevere due o tre lettere alla settimana", ricorda Chris. "Molti telegrammi e telefonate costose a volte, ma non troppo spesso. Ma per lo più era tutto per posta. Quindi avevamo pile - le abbiamo ancora - di lettere che ci spedivamo l'un l'altro".

Chris e Carolyn aspettavano entrambi con ansia l'arrivo delle lettere. E le rare telefonate erano ancora più speciali.

"Ha una voce meravigliosa, adoravo parlare con lui al telefono", dice Carolyn.

Se i semi della loro storia d'amore sono stati piantati sul traghetto scandinavo, la coppia si è innamorata attraverso la corrispondenza a distanza.

Quando Chris pianificò una visita negli Stati Uniti quel dicembre. Carolyn ebbe la "piccola sensazione" che gli avrebbe chiesto di sposarlo. Il suo istinto era corretto.

"Ho sempre voluto rivederla, ovviamente, e avevo già deciso: le avrei chiesto di sposarmi", racconta Chris.

Per arrivare dai Paesi Bassi agli Stati Uniti, Chris ha trascorso più di 24 ore di viaggio, volando da Amsterdam al Lussemburgo, poi a Reykjavik, in Islanda, e da lì a New York, prima di attraversare gli Stati Uniti per volare in California.

Chris aveva viaggiato molto, ma non aveva mai affrontato un viaggio aereo di tale portata. E non aveva mai intrapreso un viaggio così significativo. Era nervoso ed emozionato.

"Ma quando sono arrivato lì, ho conosciuto la famiglia di lei", racconta Chris, che li definisce "persone meravigliose".

La proposta di matrimonio, dice, è stata "all'antica".

"Devo ammettere che ero piuttosto nervoso", dice. "Il nervosismo è scomparso quando Carolyn ha accettato ed è diventato un momento di gioia per entrambi".

Carolyn dice che la sua famiglia ha amato Chris fin dall'inizio. Se i suoi cari avevano dei dubbi sul fatto che si fosse innamorata del direttore di un tour europeo che aveva incontrato solo una volta ("Chi finisce con il proprio direttore di un tour in un viaggio in Europa?", scherza), non li hanno espressi.

"All'epoca avevo 30 anni. A quei tempi era un po' tardi per incontrare qualcuno", aggiunge Carolyn ridendo. "Quindi erano così felici".

Carolyn era molto più vicina alla sua famiglia rispetto a Chris, quindi vivere insieme negli Stati Uniti sembrava la scelta più ovvia. La situazione si è rivelata più complicata del previsto. Il visto di Chris fu bloccato per diversi mesi, ma alla fine Chris e Carolyn si sposarono nel maggio 1973 negli Stati Uniti. Carolyn prese il nome di Chris, diventando Carolyn De Vreeze.

Il matrimonio fu un'occasione di grande allegria, con circa 500 ospiti presenti.

"È stata una grande festa, con una band dal vivo e tutto il resto: è stato assolutamente favoloso", ricorda Chris.

La maggior parte dei partecipanti erano amici e familiari di Carolyn. "Tutti i miei amici di lavoro, tutti quelli che mi venivano in mente, li ho invitati", dice Carolyn. Gli invitati di Chris erano meno numerosi.

"Alla fine degli anni '60 e all'inizio degli anni '70, un viaggio negli Stati Uniti era una cosa enorme", spiega. Ma dice che non gli dispiaceva.

"Avevo te", dice oggi Chris a Carolyn. "È tutto ciò di cui avevo bisogno".

Alla fine del matrimonio, Chris e Carolyn indossarono i loro abiti da cerimonia e salirono in macchina - una Ford Mustang - per avviarsi verso il tramonto, o almeno verso il nuovo capitolo della loro vita. Chris tenne aperta la portiera del sedile del passeggero a Carolyn e saltò al posto di guida, come da tradizione.

"Salgo in macchina e partiamo. Tutti salutavano e applaudivano: 'Arrivederci, arrivederci'. Abbiamo girato l'angolo, fuori dalla vista, io sono sceso dall'auto e lei si è messa al volante".

Chris non aveva ancora la patente di guida statunitense, quindi ha dovuto guidare Carolyn.

Da quel momento, Chris e Carolyn si stabilirono nella loro vita insieme a Oakland, in California. Nel 1975 si trasferirono nella casa in cui crebbero i loro due figli e in cui vivono ancora oggi.

50 anni dopo

Oggi Chris e Carolyn dicono di essere orgogliosi di aver cresciuto dei figli internazionali, che apprezzano le loro origini olandesi e americane e hanno anche le loro famiglie multiculturali.

"Li abbiamo cresciuti bene, senza alcun tipo di pregiudizio", dice Chris.

Gli ultimi 50 anni non sono stati tutti facili per Chris e Carolyn. Ci sono stati momenti difficili e strazianti, come quando Carolyn ha subito un aborto spontaneo nei primi anni del loro matrimonio. E poi, quando i figli erano piccoli, il lavoro nell'hospitality di Chris lo teneva al lavoro fino alle prime ore del mattino, la coppia era come una nave nella notte. Chris e Carolyn dicono di aver lavorato duramente per cavalcare le onde della vita insieme nel corso dei decenni.

"Ci sono sempre alti e bassi in ogni relazione e certamente nella nostra, a volte non sembrava così promettente, ma abbiamo resistito", dice Chris.

"Si sopravvive ai momenti difficili e poi si è felici di averlo fatto", dice Carolyn. "È un impegno".

Oggi i due coniugi fanno tesoro dei ricordi di quando sfrecciavano per la Scandinavia su quell'autobus giallo brillante e si rallegrano degli anni che hanno trascorso insieme.

"Guardando indietro a 50 anni fa, o giù di lì, è passato tutto così in fretta. Il tempo passa così in fretta che è già finito prima che te ne accorga", dice Chris.

Ma i due coniugi sperano che ci siano altre gioie in futuro, adorano i loro nipoti e amano passare il tempo con la loro famiglia. Non vedono l'ora di festeggiare il loro 50° anniversario di matrimonio alla fine di quest'anno.

Oggi i due coniugi pensano che il destino abbia voluto che le loro strade si incrociassero durante un'escursione europea di Carolyn.

"L'ho amata fin dal primo giorno e la amo ancora oggi", dice Chris.

"Era destino", dice Carolyn. "Era destino".

Fonte: edition.cnn.com