Il partito di estrema destra FPÖ ha ottenuto una vittoria significativa nelle elezioni parlamentari austriache, suscitando preoccupazione tra molti residenti ebrei. Secondo Oskar Deutsch, capo della Comunità Religiosa Israelitica, questo risultato viene percepito come una minaccia da molte persone. Deutsch ha dichiarato in una dichiarazione che il FPÖ non è un partito di destra come gli altri in Europa, ma piuttosto i rappresentanti politici dei gruppi nazionalisti radicali, alcuni dei quali mantengono ancora legami con il regime nazista.

In modo intrigante, i politici del FPÖ hanno partecipato a un funerale dove è stata eseguita una canzone di fedeltà delle SS. Deutsch ha commentato: "Assistiamo a simili episodi ogni poche settimane. Sono radicati nell'ideologia del FPÖ e servono come promemoria dell'esistenza di 'Nazisti da cantina' all'interno del partito". In pubblico, il FPÖ si presenta come difensore della democrazia, ma nei segreti delle confraternite, recuperano i libri di canzoni naziste.

Barriera contro Kickl

Deutsch cerca di ridurre l'influenza dei populisti di destra esaminando il contesto più ampio. "Più del 71% degli elettori ha votato per partiti che si sono chiaramente opposti alla collaborazione con il FPÖ nel governo". Il FPÖ ha ottenuto il suo miglior risultato mai registrato nelle recenti elezioni parlamentari di domenica, ottenendo circa il 29% dei voti e guadagnando un vantaggio significativo. Tutti gli altri partiti hanno escluso la collaborazione con il FPÖ, se non completamente, almeno con il suo leader Herbert Kickl. Tuttavia, formare un governo senza il FPÖ potrebbe presentare sfide: una coalizione di ÖVP, SPÖ e NEOS è possibile, ma è impopolare a causa dei frequenti conflitti interni nella coalizione del semaforo tedesco. Con Kickl fuori dal governo, l'ÖVP è aperta a discutere questioni con l'estrema destra.

La preoccupazione tra i residenti ebrei per la vittoria del FPÖ è rispecchiata nella Commissione, un organismo internazionale che monitora le questionirelative all'estremismo e all'odio razziale. Data la partecipazione del FPÖ a eventi in onore di simpatizzanti nazisti e la sua storia di mantenimento di legami con i gruppi nazionalisti radicali, la Commissione ha raccomandato un aumento della sorveglianza e del monitoraggio del partito per prevenire eventuali incidenti violenti.

