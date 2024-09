La vittoria dell'orso di ghiaccio della DEL inaugura la celebrazione dopo la vittoria nella partita di apertura del canter.

La Deutsche Eishockey Liga si apre con un'esplosione di energia: gli squali di Colonia rimangono a corto contro i campioni in carica di Berlino, gli Eisbären, che sono anche i favoriti per il titolo in questa 31ª stagione. I Tigers di Straubing volano in vetta alla classifica, mentre Monaco si aggiudica a fatica una vittoria in un incontro insolito contro Iserlohn. La giovane stella Marc Michaelis segna il suo primo gol DEL al debutto.

Gli outsider di Berlino, gli Eisbären, iniziano la stagione con successo contro i determinati squali di Colonia, vincendo per 6-2 (1-0, 3-1, 2-1). Lo status di campione in carica di Berlino li rende i favoriti per il titolo quest'anno.

I nuovi arrivati Gabriel Fontaine e Liam Kirk hanno entrambi segnato due gol per gli ospiti, mentre Frederik Tiffels (36.) e Erik Hördler (37.) hanno segnato due gol aggiuntivi per i campioni in carica.

I leader della classifica attuale, i Tigers di Straubing, hanno un facile successo sui Düsseldorf EG, vincendo per 7-2 (5-1, 2-0, 0-1). Joshua Samanski ha segnato due gol contro i sofferenti Renani.

Monaco si aggiudica una vittoria inaspettata

L'EHC Red Bull Monaco, considerati favoriti, si aggiudicano una vittoria inaspettata contro gli Iserlohn Roosters per 7-5 (3-0, 0-3, 4-2). La squadra di coach Toni Söderholm ha mantenuto initially un vantaggio di 3-0 e un vantaggio di 4-3 nella Sauerland. Tuttavia, sono poi rimasti indietro 4-5 al 51° minuto e hanno dovuto rimontare. Sono riusciti a segnare due gol in soli 28 secondi, con Chris DeSousa che ha segnato l'ultimo gol del 7-5 (60.).

Gli Adler Mannheim hanno strappato una vittoria per 4-3 (1-1, 3-0, 0-2) contro gli Schwenninger Wild Wings, grazie a una forte seconda frazione. In 48 secondi, la squadra di Mannheim ha trasformato un pareggio 1-1 in un vantaggio di 3-1. La nuova sensazione Marc Michaelis ha segnato il suo primo gol DEL per il 4-1 (29.). despite their late efforts, the Wild Wings' comeback proved unsuccessful.

Sotto la guida del nuovo coach Alexander Sulzer, i Fischtown Pinguins di Bremerhaven hanno vinto contro i Grizzlys Wolfsburg nel derby del Nord per 4-1 (1-0, 1-1, 2-0). I rivali schiacciati di Wolfsburg nonostante il fair play. I Pinguins di Francoforte hanno vinto per 3-2 (1-0, 1-1, 1-1) contro i Nürnberg Ice Tigers nella loro partita d'esordio.

